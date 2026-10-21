VIDEO: vai darbnespējas laikā tikai jāguļ gultā, vai arī drīkst atpūsties ārzemēs?
Veselības inspekcijas apkopotā statistika par šā gada pirmo pusgadu liecina, ka vislielākais iesniegumu skaita pieaugums ir par darbnespējas lapām. Kopā saņemti 297 iesniegumi, kas ir par 36 % vairāk nekā pērn šajā periodā. Un tieši par lapu izsniegšanas pamatojumu bija 226 iesniegumi. Veselības inspekcijā gan norāda – iesnieguma skaita pieaugums uzreiz nenozīmē, ka šajā jomā ir vairāk krāpniecības gadījumu.
Veselības inspekcijas Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļas vadītāja Ilze Dzerkale skaidro, ka iesniegumus lielākoties saņem no darba devējiem – gan no privātā, gan publiskā sektora –, kuri apšauba, vai darbnespējas lapa konkrētajam darbiniekam tiešām izsniegta slimības dēļ. Tomēr, ja pērn visa gada laikā korektīvās darbības bija jāveic aptuveni 23 % gadījumu, tad šā gada pirmajā pusē tie bija 17 procenti.
“Tas, ar ko mēs praksē saskaramies un novērojam, – iesniegumos norāda uz dažādām situācijām darbavietā. Kāda ir bijusi komunikācija ar darbinieku, iespējams, saistībā ar kaut kādiem reorganizācijas jautājumiem, vai to, kā darbinieks ievēro darba devēja noteikto darba kārtību vai tieši neievēro, vai ir bijušas kaut kādas konfliktsituācijas darba vidē ar tam sekojoši diezgan drīz izsniegtu darbnespējas lapu, kas darba devēju ieskatā ir pamatojums, kas var norādīt uz to, ka darbnespējas lapa būtu izsniegta nepamatoti.”
Latvijas Darba devēju konfederācijā (LDDK) apliecina – šādas situācijas, ka tā saucamo slimības lapu darbinieks paņem tieši tad, kad darbavietā bijusi kāda konfliktsituācija, strīds vai notiek štatu samazināšana, reizēm gadās. LDDK ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs vēl min sezonalitāti, kad darbinieki noteiktās sezonās ņem darbnespējas lapas, kā arī ir individuāli gadījumi uzņēmumos, kad darbinieki, pēc darba devēju domām, ļoti veiksmīgi māk plānot darbnespējas lapas atvaļinājumu un svētku laikā.
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“Ir pat bijis komentārs no kāda darba devēja, ka viņam rodas sajūta – kolektīvā ir kāds atbildīgais, kurš māca, kā kārtot darbnespējas lapas tā, lai faktiski naudas izteiksmē nerastos zaudējumi. Analizējot datus par pirmajām darba devēja apmaksātajām dienām, mēs redzējām, ka faktiski darbinieks kļuva par vienu dienu veselāks brīdī, kad regulējums pārgāja no deviņām dienām uz astoņām, un tad tas samazinājums bija no aptuveni 330 000 darbnespējas lapu, kas tika formētas uz desmit dienām, uz aptuveni 10 000 darbnespējas lapu nākamajā gadā, kad šis vienas dienas samazinājums tika ieviests.”
LDDK redzeslokā ir jautājums par apmaksāto dienu skaitu, kas pašlaik ir uz darba devēju pleciem. Kaspars Gorkšs norāda, ka Latvijā tās ir astoņas, kamēr Igaunijā piecas un Lietuvā divas dienas. “Lielāka vai savlaicīgāka valsts iesaiste darbnespējas lapu apmaksā nodrošinātu to, ka ir arī jāizstrādā mehānismi, kā tās kontrolēt. Piemēram, Lietuvā pēc divām dienām jau atbildību uzņemas valsts.”
Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidente Alise Nicmane-Aišpure norāda, ka uzticēšanās ir ārkārtīgi svarīga arī starp pacientu un ārstu, it īpaši, ja cilvēks lūdz atvērt darbnespējas lapu neklātienē, ko konkrētu slimību gadījumā pieļauj Ministru kabineta noteikumi. “Mūsu tiesībās ir neklātienē atvērt darbnespējas lapu pirmajām pāris dienām pie augšējo elpceļu infekcijām, tieši domājot par gripas sezonu, kad cilvēks ir “vislipīgākais” pirmās trīs dienas, lai viņš nebrauc uz sabiedrisko transportu un infekciju neizplata tālāk. Un pie kovidinfekcijas cilvēks ir kontagiozs jeb “lipīgs” piecas dienas, un šajā laikā cilvēks varētu ārstēties attālināti. Ģimenes ārsts pārzina savā praksē esošos pacientus. Ja ģimenes ārstam pēc sarunas ir pārliecība, ka stāsts ir ticams, arī pacientam ir droši, ka viņu mēs konsultējam attālināti un atveram darbnespējas lapu, uzaicinot uz klātienes vizīti tuvākajās dienās. Var arī būt situācijas, kad vai nu nav pārliecības par stāsta ticamību, vai arī man ir skaidrs, ka ir nepieciešams medicīniski pacientu redzēt un nevaru attālināti droši konsultēt, tad arī uzaicinu pacientu klātienes vizītē.”
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Ja darba devējs šaubu gadījumā vēlas vērsties pie ģimenes ārsta, lai uzzinātu darbinieka diagnozi, ģimenes ārsts šādu informāciju sniegt nedrīkst, un tad var sniegt iesniegumu Veselības inspekcijā, kurai ir tiesības un pienākums pārbaudīt darbnespējas lapas izsniegšanas pamatotību. Bet Alise Nicmane-Aišpure norāda uz kādu citu aizvien pieaugošu problēmu: “Absolūtais vairākums visu darbnespējas lapu ir atvērtas pamatoti. Un Latvijā cilvēki ir patiešām ļoti slimi, strādā ļoti daudz. Nereti mūsu pacienti strādā daudz vairāk nekā vienā darbavietā, lai nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīvi. Tas darbs ir ļoti intensīvs, ļoti ilgas stundas. Un gribu teikt no savas pieredzes, ka visbiežāk pacienti neatver lapu, kad viņi ir slimi. Manā ieskatā viņiem būtu tā absolūti pamatoti, nevis tā, ka kāds, kā mēs medicīniski sakām, agravē vai mānās, vai citu iemeslu dēļ vēlas slimības lapas.”
Kaspars Gorkšs uzskata – darba devēju lielāku uzticēšanos ārstu slēdzienam veicinātu izmaiņas, ka obligāti būtu jānorāda precīzāka diagnoze. Saeimas komisiju laikā esot izskanējis priekšlikums, aizpildot darbnespējas lapas, norādīt diagnozi. “Ne tāpēc, lai kaut kādā veidā šo sensitīvo informāciju nodotu darba devējam, bet, veidojot uzskaiti un tālāk jau analizējot. Pirmkārt, analizējot slimību cēloņus, otrkārt, iespējams, paskatoties, vai ir kaut kādas tendences vai nav. Pašlaik, ja mēs to analizējam, tad lielākā daļa ir “Cits iemesls” – pāri 90 procentiem. Un līdz ar to arī tā analītikas iespēja ir ierobežota no publiskā sektora puses.”
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Atšķirīgi redzējumi abām organizācijām ir arī par to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt cilvēks darbnespējas periodā, piemēram, vai var izbraukt ārpus valsts. Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidente uzsver, ka nav zinātniska pamatojuma režīma ierobežojumiem. Izņēmums ir smags plaušu karsonis, akūts infarkts vai vēdera operācija, kad gan lielākoties ārstēšanās un atlabšana notiek stacionārā. “Cilvēks, kuram ir slimības lapa un kurš ārstējas mājās, drīkst iet uz veikalu, viņš var braukt ar divriteni, viņš drīkst arī braukt pāri robežām, viņš drīkst arī atpūsties saulainā vietā un veseļoties. Darbnespējas lapa nenozīmē, ka cilvēkam ir jāguļ četrās sienās savā istabā, un viss.”
Viens no nozares aktuālajiem diskusiju jautājumiem pēdējos mēnešos ir, kā panākt līdzsvaru starp darba devēju finanšu interesēm, ģimenes ārstu atbildību pret pacientu un beigu beigās arī paša cilvēka drošu atgriešanos darbavietā. Ir priekšlikums atsevišķos gadījumos ļaut atsākt darba gaitas pamazām un ar pieaugošu slodzi, proti, sākt ar 2–3 stundām dienā un tad laika gaitā palielināt to līdz sākotnējai slodzei. Kaspars Gorkšs to saredz kā vienu no risinājumiem, taču, ņemot vērā pieredzi arī no citām valstīm, kur jau pastāv šāds regulējums, darba devējs ir tas, kurš pieņem lēmumu, atļaut to vai ne. Ne visās nozarēs un uzņēmumos darbinieka pakāpeniska atgriešanās darbā ir iespējama. “Mēs esam no biedriem saņēmuši jau oficiālas iestāžu vēstules, kur faktiski ģimenes ārsts lūdz noteikt attālināto darbu vai citādā veidā mēģina ietekmēt to, kādā veidā norit darba organizācija konkrētajā uzņēmumā. Un tā ir tā robeža, ko nevajadzētu pārkāpt.”
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Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "VIDEO: vai darbnespējas laikā tikai jāguļ gultā, vai arī drīkst atpūsties ārzemēs?" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.