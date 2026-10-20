Rīgas osta un Dienvidkorejas ECOMETHANOL paraksta memorandu par zaļā metanola ražošanas attīstību
Šodien, 20. oktobrī, piedaloties Korejas Republikas vēstniekam Latvijā Jonghan Kim un Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim Sprindžukam, Rīgas domē parakstīts Rīgas brīvostas pārvaldes, Dienvidkorejas uzņēmuma ECOMETHANOL Co., Ltd. un Latvijas uzņēmuma SIA “AE Risinājumi” sadarbības memorands par zaļā metanola ražošanas attīstību Rīgas ostā.
Sadarbības mērķis - izveidot zaļā metanola ražotni, kuras produkciju eksportēt un izmantot kā alternatīvo degvielu jūras transportā. Sadarbība vērsta arī uz zaļās degvielas piegādes un bunkurēšanas punkta izveidi Rīgas ostā, lai apkalpotu kuģus, kas kursē starp Eiropu un Āziju pa Ziemeļu jūras ceļu.
“Šī iniciatīva apliecina Korejas Republikas un Latvijas ekonomiskās sadarbības augošo potenciālu. Apvienojot Korejas tehnoloģiskās zināšanas ar Latvijas stratēģiski nozīmīgo infrastruktūru, šāda partnerība var pavērt jaunas iespējas inovācijām, investīcijām un ilgtspējīgai rūpniecības attīstībai. Es atzinīgi vērtēju šo sadarbību kā vēl vienu pozitīvu soli mūsu abu valstu attiecību stiprināšanā,” šodien klātesošajiem uzsvēra Jonghan Kim, Korejas Republikas vēstnieks Latvijā.
“Šī sadarbība ir nozīmīgs solis pretī kuģniecības nākamajam attīstības posmam, kurā arvien lielāka loma būs alternatīvo degvielu pieejamībai. Mūsu mērķis ir vienuviet savienot zaļā metanola ražošanu, eksportu un kuģu apgādi ar degvielu. Tas radīs jaunas biznesa iespējas ostā strādājošajiem uzņēmumiem, vienlaikus stiprinot Rīgas ostas konkurētspēju reģionā,” parakstot memorandu, atzīmēja Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.
ECOMETHANOL Co., Ltd. pārstāvis John (Kukhyun) Kyung: “Eiropa ir nozīmīgs tirgus kuģniecības degvielām ar zemu oglekļa emisiju līmeni. Šīs sadarbības ietvaros vēlamies izpētīt biometanola ražotnes izveides iespējas Latvijā, apvienojot ECOMETHANOL tehnoloģiskās zināšanas ar Rīgas ostas infrastruktūru un loģistikas priekšrocībām. Mēs to redzam kā perspektīvu iespēju paplašināt savu starptautisko darbību un veicināt jūras transporta dekarbonizāciju. Mūsu vīzija ir nodrošināt zaļo kuģu degvielu abos Ziemeļu jūras ceļa galos — Eiropā to piegādājot no Latvijas, un Āzijā — no Korejas.”
SIA “AE Risinājumi” pārstāvis Gatis Galviņš: “Šī projekta nozīme sniedzas tālāk par jaunas ražotnes izveidi. Tas iezīmē nākamo soli Latvijas atjaunīgās enerģijas attīstībā — no zaļās elektroenerģijas ražošanas par pieejamu cenu uz tās pārvēršanu augstas vērtības produktos starptautiskiem tirgiem. Apvienojot Latvijas pieaugošo potenciālu ražot atjaunīgo enerģiju par konkurētspējīgu cenu ar Dienvidkorejas tehnoloģijām un investīcijām, mums ir iespēja izveidot jaunu rūpnieciskās ražošanas vērtības ķēdi. Zaļais metanols var kļūt par tiltu starp atjaunīgo elektroenerģiju un kuģniecību, stiprinot Latvijas pozīcijas topošajā Eiropas zaļo degvielu tirgū un veidojot Rīgas ostu par nozīmīgu ilgtspējīga jūras transporta mezglu.”
“Eiropas regulējums jau šobrīd paredz, ka lielajiem komerciālajiem kuģiem, kas ienāk ES ostās, pakāpeniski jāsamazina emisijas uz izmantotās enerģijas vienību. Tas veicina pieprasījumu pēc tīrākām kuģu degvielām, tostarp arī zaļā metanola. Latvijai tā ir iespēja attīstīt jaunu eksporta produktu ražošanu. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) kopā ar Latvijas vēstniecību Korejā palīdzēja uzsākt abu uzņēmumu sadarbību. Šādi projekti ļauj gūt lielāku ekonomisko atdevi no mūsu resursiem — eksportējot produktu ar augstāku pievienoto vērtību, radot kvalificētas darbvietas un palielinot nodokļu ieņēmumus,” projekta ieguvumus uzskaita Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere.
ECOMETHANOL Co., Ltd. ir Seulā bāzēts tīrās enerģijas tehnoloģiju uzņēmums, kas specializējas zaļā metanola ražošanā tā izmantošanai kuģniecības un aviācijas degvielām.
ECOMETHANOL un SIA “AE Risinājumi” kopīgi attīstīs zaļā metanola ražošanas projektu Latvijā, orientējoties uz kuģu degvielas tirgu Baltijas jūras reģionā un ārpus tā, tostarp uz kuģiem, kas kursē starp Eiropu un Āziju pa Ziemeļu jūras ceļu. Memorands noteiks sadarbību ar Rīgas brīvostas pārvaldi, sasaistot ražotnes attīstību ar ostas infrastruktūru un loģistikas iespējām.
Projekts Latvijā ir daļa no plašāka plāna nodrošināt zaļās kuģu degvielas piegādes abos Ziemeļu jūras ceļa galos. Āzijā ECOMETHANOL attīsta zaļā metanola ražotni Dienvidkorejas pilsētā Taebaek ar plānoto jaudu 15 000 tonnu gadā. Tās būvniecību paredzēts sākt 2026. gada decembrī, un ražotne nodrošinās degvielas piegādes Korejas austrumu piekrastes ostām. Savukārt Eiropā Rīgas osta paredzēta kā degvielas piegādes punkts kuģiem, kas kursē starp Eiropu un Āziju.
Sadarbība aptvers piemērotas teritorijas izvēli, zemes nomas nosacījumus un infrastruktūras plānošanu, tostarp inženierkomunikāciju pieslēgumus, transporta savienojumus un piekļuvi ostas termināļiem. Partneri izvērtēs arī vides prasības, pieejamos atbalsta mehānismus un metanola bunkurēšanas infrastruktūras attīstību.
Memorands noteiks pušu sadarbību projekta sagatavošanā trīs gadu periodā. Konkrētus zemes nomas un projekta īstenošanas nosacījumus partneri noteiks atsevišķās vienošanās.