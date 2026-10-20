Latvijā aizliedz uzstāties vairākām 90. gadu zvaigznēm
Nevēlamo personu sarakstā iekļautie ārvalstu mākslinieki "Haddaway", "LayZee" un "Dr. Alban" nevarēs uzstāties Latvijā, informēja Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Līga Jermacāne.
Rīgas "Xiaomi arēnā" 20. novembrī bija iecerēts pasākums "90's Disco Show", kurā starp izziņotajiem māksliniekiem bija arī "Haddaway" jeb Aleksandrs Hadavejs, "Dr. Alban" jeb Albans Nvapa un grupas "Mr. President" dalībnieks "LayZee" jeb Delrojs Renāls.
Portāls "Delfi" ziņoja, ka trīs no četriem koncerta māksliniekiem ir saistīti ar Krievijas koncertu apriti un iepriekš uzstājušies agresorvalstī. Portāls sazinājās ar "Xiaomi arēnu", kur norādīja, ka mākslinieku saistība ar Krieviju līguma parakstīšanas brīdī nebija zināma. Vienlaikus arēnas administrācija pauda, ka ierasti savu iespēju un resursu robežās veic mākslinieku pārbaudi pirms viņu iespējamās uzstāšanās Rīgā. Pēc sazināšanās ar "Delfi" "Xiaomi arēna" paziņoja, ka šie mākslinieki arēnā neuzstāsies.
ĀM uzsver, ka tā regulāri aicina plānoto pasākumu organizatorus rūpīgi pārbaudīt publiski pieejamo informāciju par māksliniekiem, ar kuriem plānota sadarbība, un vērtēt, vai tā ir pieņemama pašreizējos apstākļos un nerada reputācijas, sankciju vai citus riskus.
ĀM uzskata, ka, vērtējot sadarbības iespējas ar konkrētiem māksliniekiem, svarīgi ir pārliecināties, ka tie savos izteikumos vai darbībās nav jebkādā veidā atbalstījuši Krievijas agresiju pret Ukrainu. ĀM atzīmē, ka pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos mākslinieku, kuri tieši vai netieši pauž naidīgu attieksmi pret Latviju, atbalsta Krievijas agresiju Ukrainā un Kremļa politiku attiecībā uz Ukrainu, vai ar savām darbībām grauj Ukrainas teritoriālo vienotību un suverenitāti, iebraukšana un darbība Latvijā nav atbalstāma.
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ĀM skaidro, ka, ņemot vērā plašo publisko rezonansi un kompetento iestāžu atzinumus, trīs personas - Hadavejs, Renāls un Nvapa - ir iekļautas Latvijai nevēlamo personu sarakstā šī gada maijā, līdz ar to viņiem uzstāšanās Latvijā nav iespējama.