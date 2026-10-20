Gorkšs sācis kārtot dokumentus pielaidei valsts noslēpumam
Valsts kancelejas direktora amatā apstiprinātais Kaspars Gorkšs ir sācis kārtot nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu pielaidi valsts noslēpumam.
Kā otrdien pēc valdības sēdes žurnālistiem norādīja Gorkšs, atlases komisijā, kas izvērtēja viņa atbilstību amatam, bija arī Valsts drošības dienesta (VD) priekšnieks Normunds Mežviets. Gorkš neesot informēts, ka būtu identificēti kādi šķēršļi.
Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) sacīja, ka par šo jautājumu ir runājis ar dienestiem, kuri, balstoties uz sākotnējo informāciju, patlaban nesaskatot problēmas pielaides piešķiršanai.
Premjers atzina, ka pielaides saņemšana prasīs laiku, taču līdz tam darbs tikšot organizēts līdzšinējā kārtībā.
Kā ziņots, valdība otrdien Valsts kancelejas direktora amatā apstiprināja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektoru Gorkšu, kurš darbu jaunajā amatā sāks 16. novembrī.
Valdības sēdē Gorkšs informēja, ka viņam ir spēkā esošas darba tiesiskās attiecības LDDK un Jūrmalas Futbola skolā. Līdz ar to pēc valdības lēmuma pieņemšanas nepieciešams aptuveni mēnesis, lai sāktu darbu Valsts kancelejā.
Jau ziņots, ka pēc Kulbergs pēc Gorkša nominēšanas amatam norādījis, ka no Valsts kancelejas sagaida spēcīgu, datos balstītu valdības centra darbību, un paudis pārliecību, ka Gorkšam ir piemērota pieredze nepieciešamo pārmaiņu īstenošanai.
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Valsts kancelejas direktora amats kļuva vakants pēc tam, kad iepriekšējais iestādes vadītājs Raivis Kronbergs pēc aizturēšanas tā dēvētajā kokrūpnieku lietā atstāja amatu.
Valsts kancelejas direktors ir augstākā līmeņa valsts civildienesta amatpersona, kas vada valdības centra darbu un nodrošina Ministru prezidenta un valdības darbības atbalstu.