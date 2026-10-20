Trešdien gaidāms lielākoties saulains laiks
Foto: Zane Bitere/LETA
Trešdien gaidāms lielākoties saulains laiks.
Sabiedrība

Trešdien gaidāms lielākoties saulains laiks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Trešdien Latvijā nebūs ievērojamu nokrišņu un daudzviet spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Trešdien gaidāms lielākoties saulains laiks...

Naktī un no rīta vietām veidosies migla. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidaustrumiem.

Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3..+8 grādiem, dažviet valsts austrumu novados - līdz nulle grādiem. Pēcpusdienā gaiss iesils līdz +11..+16 grādiem.

Rīgā trešdien nav gaidāmi nokrišņi un iespējams saulains laiks. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra naktī būs +6 grādi, dienā tā pakāpsies līdz +14 grādiem.

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