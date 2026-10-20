Trešdien gaidāms lielākoties saulains laiks.
Sabiedrība
Šodien 14:37
Trešdien gaidāms lielākoties saulains laiks
Trešdien Latvijā nebūs ievērojamu nokrišņu un daudzviet spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Naktī un no rīta vietām veidosies migla. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidaustrumiem.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3..+8 grādiem, dažviet valsts austrumu novados - līdz nulle grādiem. Pēcpusdienā gaiss iesils līdz +11..+16 grādiem.
Rīgā trešdien nav gaidāmi nokrišņi un iespējams saulains laiks. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra naktī būs +6 grādi, dienā tā pakāpsies līdz +14 grādiem.