Ineses Galantes “Ziemassvētku prelūdija”: trīs īpaši koncertvakari Rīgā
Ineses Galantes fonds aicina uz svinīgu Ziemassvētku koncertu sēriju “Ziemassvētku prelūdija” - trīs muzikāliem vakariem 10., 11. un 12. decembrī, kas norisināsies majestātiskajās Rīgas vēsturiskajos dievnamos - Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā un Rīgas Domā. Katrs koncerts kļūs par īpašu muzikālo stāstu, savukārt visi kopā tie veidos neaizmirstamu ceļojumu Ziemassvētku gaidīšanas laikā, piepildītu ar mūziku, gaismu, siltumu un svētku burvību.
10. decembrī Rīgas Lutera baznīcā Torņakalnā notiks koncerts “Trīs tenori”. Uz vienas skatuves satiksies izcilie Latvijas Nacionālās operas solisti Raimonds Bramanis, Dainis Kalnačs un Juris Vizbulis, pie klavierēm - Aleksandrs Kalējs. Programmas iedvesmas avots ir leģendārais tenoru trio – Lučāno Pavaroti, Plasido Domingo un Hosē Karerass. Klausītājus gaida mūzika, ko caurstrāvo pasaulslavenu operu noskaņa, itāļu kaislība un neapoliešu kolorīts.
11. decembrī turpat izskanēs PIANO Vakars – īpašs notikums, kurā uz vienas skatuves satiksies spilgtākie Latvijas pianisti Daumants Liepiņš, Andrejs Osokins, Aleksandrs Komka, komponists un ērģelnieks Aivars Kalējs, kā arī 12-gadīgais pianists-virtuozs Gustavs Kalējs. Vakara viešņa - Inese Galante. Programmā - atzīti mūzikas šedevri katra mākslinieka individuālajā interpretācijā, solo priekšnesumi, dueti, trio un kvarteti. Vakaru papildinās arī citi muzikāli pārsteigumi, tostarp īpašs piecu pianistu kopīgs priekšnesums pie viena instrumenta. Dzīvā skatuves saspēle vakaram piešķirs īpašu dzirksti.
12. decembrī Rīgas Domā izskanēs sērijas kulminācija - tradicionālais koncerts “Ziemassvētku prelūdija”, kurā mūzika, Doma majestātiskā arhitektūra, ērģeļskanējums, kora dziedājums un gaismu noformējums veidos iespaidīgu svētku vakara noskaņu. Uz skatuves uzstāsies kontrtenors un baroka mūzikas interprets Sergejs Jēgers, komponists un ērģelnieks Aivars Kalējs, Latvijas Nacionālās operas un baleta solists, tenors Artjoms Safronovs, soprāns Elizabete Laura Porgante, pianisti Andrejs Osokins un Aleksandrs Kalējs, jaunais pianists-virtuozs Gustavs Kalējs, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas zēnu koris Romāna Vanaga vadībā un, protams, pati Inese Galante. Šajā vakarā izskanēs arī tradicionālie muzikālie priekšnesumi, tostarp zēnu kora aizkustinošais “Klusa nakts, svēta nakts” izpildījums. Koncerta dienā Rīgas Doma telpa izsmalcinātā gaismu režijā pārvērtīsies pasakainā vidē, izceļot arhitektūras varenību un mūzikas skanējuma īpašo burvību.
Ineses Galantes “Ziemassvētku prelūdija”: trīs īpaši koncertvakari Rīgā
Īpaša vieta katra koncerta programmā atvēlēta jaunajiem mūziķiem - konkursa “Ineses Galantes talanti” laureātiem. Visos trīs vakaros viņi uzstāsies uz vienas skatuves ar atzītiem māksliniekiem, gūstot iespēju plašākai publikai parādīt savu meistarību un spert nozīmīgu soli profesionālajā muzikālajā ceļā.
Trīs koncerti, izcili dažādu paaudžu mūziķi, viena kopīga ideja - dāvāt klausītājiem īpašu Ziemassvētku noskaņu un neaizmirstamus muzikālus iespaidus.
Partneri: Rödl & Partner, AmCham Latvia, VENDEN, piano.lv, OrganiQ.