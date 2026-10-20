Nozaru dienā Madonā diskutēs par pārtikas nozares konkurētspēju un izaugsmes iespējām
Šā gada oktobrī, novembrī un decembrī Latvijas reģionos norisināsies LIAA Nozaru dienu cikls pārtikas, enerģētikas, kā arī elektronikas un elektrotehnikas nozarēm. Forumi notiks attiecīgi Madonā, Liepājā un Ulbrokā. Uzsākta pieteikšanās pirmajam cikla pasākumam — pārtikas nozares forumam, kas 30. oktobrī notiks Madonas novada kultūras centrā.
Pārtikas nozares foruma uzmanības centrā būs patērētāju paradumu un tirgus pārmaiņas, konkurence par vietu veikalu plauktos, jaunās pārtikas iepakojuma prasības, produktu attīstība, ražošanas efektivitāte un zudumu mazināšana. Uzņēmēji dalīsies pieredzē par kļūdām, investīcijām un biznesa attīstību.
Atsevišķi aplūkos bioekonomikas un aprites ekonomikas iespējas, tostarp ražošanas blakusproduktu pārvēršanu produktos ar augstāku pievienoto vērtību. Forumā pārrunās arī militārās un krīžu pārtikas tirgu un Latvijas ražotāju iespējas iesaistīties valsts un NATO piegādes ķēdēs.
“Latvijas pārtikas eksporta lielākais spēks ir cilvēki – talantīgi uzņēmēji un izcili speciālisti, kuri spēj radīt produktus un pielāgot tos dažādu tirgu vajadzībām,” par Latvijas pārtikas eksporta iespējām stāsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktore Vita Balode-Andrūsa. “Latvijas armijas sausās uzturdevas ir viens piemērs šādu zināšanu un sadarbības nozīmei: to jauno pamatēdienu receptes izstrādātas kopā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) pārtikas pētniekiem. Atsevišķos ārvalstu apskatos Latvijas armijas devas saņēmušas atzinīgas atsauksmes par garšu. Šāda pieredze ļauj saskatīt iespējas arī militārās un krīžu pārtikas tirgū, kur Latvijas ražotāji var iesaistīties valsts un NATO piegādes ķēdēs. Nozaru dienā Madonā runāsim par to, kā uzņēmumiem izprast konkrētu tirgu prasības un atrast partnerus, lai šo potenciālu izmantotu eksportā.”
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“Pārtikas tirgus mainās straujāk nekā jebkad,” uzsver pārtikas un dzērienu tehnoloģe Daina Eglīte-Antona. “Mainās patērētāju paradumi, pirktspēja un demogrāfija. Jautājums nav tikai par to, ko cilvēki pirks 2030. gadā, bet arī par to, ko pārtikas ražotājam darīt jau šodien, lai saglabātu konkurētspēju. Pasākumā par to runāsim kopā ar nozares uzņēmumu pārstāvjiem un ekspertiem, skarot dažādas tematikas – no tirgus tendencēm un bioekonomikas līdz pārtikas risinājumiem aizsardzības un krīžu vajadzībām.”
Nozaru dienu mērķis ir veicināt praktisku pieredzes apmaiņu un sadarbību starp uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūcijām, atbalsta organizācijām, izglītības un pētniecības iestādēm un nozares ekspertiem. Visos forumos aktualizēs nozaru attīstības jautājumus; programmā paredzētas ekspertu lekcijas, diskusijas, praktiskās meistarklases un tīklošanās. Īpaša uzmanība būs pievērsta Biznesa inkubācijas programmas dalībnieku un citu uzņēmēju iespējām veidot dialogu ar publiskā sektora pārstāvjiem, ekspertiem un potenciālajiem sadarbības partneriem.
30. oktobrī Madonas novada kultūras centra durvis tiks vērtas pulksten 9.00, bet foruma programma sāksies pulksten 9.30. Reģistrēties forumam un iepazīties ar programmu iespējams LIAA mājaslapā.
Pasākumu ciklu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts budžeta līdzfinansētās “Mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas” ietvaros.