"Vitamīnu krava" no Krievijas: zem svaigiem burkāniem muitnieki atrod kontrabandas cigaretes
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) muitas amatpersonas uz Latvijas–Krievijas robežas novērsušas liela apmēra kontrabandu, atklājot, ka kravā zem svaigiem burkāniem prasmīgi noslēpti vairāk nekā 850 tūkstoši nelegālo cigarešu.
Kā informē VID, liela apmēra kontrabandas mēģinājums atklāts 10. oktobrī Grebņevas muitas kontroles punktā, kad no Krievijas puses tajā iebrauca kravas automašīna ar svaigu burkānu kravu. Analizējot riskus, muitnieki nolēma spēkratu novirzīt padziļinātai fiziskajai kontrolei.
Pārbaudot preci, muitas amatpersonas kartona kastēs veica kontrolgriezumus un atklāja, ka kontrabandisti bijuši visai radoši. Kastēm apakšā bija izveidots dubults nodalījums, kas bija pilnībā piebāzts ar nelegālajām cigaretēm.
Kopumā no šīm slēptuvēm izceltas 42 640 paciņas jeb 852 800 "Queen Menthol", "Queen Superslims" un "NZ Black" markas cigarešu, kuras bija marķētas ar Baltkrievijas akcīzes nodokļa markām. VID aplēses liecina, ka nesamaksātā nodokļu summa par šādu cigarešu daudzumu sasniedz aptuveni 250 000 eiro.
Par liela apmēra kontrabandu VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldē sākts kriminālprocess. Saistībā ar šo noziegumu ir aizturēta viena persona, kurai tiesa jau piemērojusi drošības līdzekli – apcietinājumu.
Šobrīd kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana, tāpēc plašāka informācija pagaidām netiek sniegta. VID atgādina, ka saskaņā ar Kriminālprocesa likumu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.