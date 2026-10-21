Pasaki man, kas ir tavi draugi... no Latvijas padzīto Ragozinu aizstāvēt metas krievu migrantu aizstāve Eiropā
Žurnālists, Krievijas pilsonis Leonīds Ragozins daudzus gadus ir dzīvojis Latvijā, kur iemantojis slavu kā kritiķis Rietumu pieejai attiecībās ar agresoru. Brīžiem viņa apgalvojumi nu pārāk saskan ar to, ko no Eiropā dzīvojoša “Putina kritiķa” gribētu dzirdēt pats Putins. Pēdējie šādi izteikumi bija pamats Ragozina ierakstīšanai Latvijas nevēlamo personu sarakstā.
Ragozins, kurš sevi piesaka kā žurnālistu, “X” vietnē jau 7. oktobrī aprakstīja, kāpēc, viņaprāt, ir iekļauts Latvijai nevēlamo personu jeb "persona non grata" sarakstā.
Viņš arī norādīja, ka "draugi žurnālisti" patlaban vācot parakstus pret viņa izraidīšanu no Latvijas. Aicinājums esot adresēts ANO cilvēktiesību īpašajiem ziņotājiem. Viņš uzskata, ka šajā gadījumā var runāt par politisko vajāšanu.
“Tā ir atriebība par manu darbu – ziņu analīzi, izmeklēšanām (vienu konkrētu izmeklēšanu), par politiķu kritiku šajā platformā un jokiem, kuru dēļ viņi jūk prātā,” apgalvoja Krievijas pilsonis.
Kas ir “draugi”?
Ragozina minētā iniciatīva, kuras ietvaros tiek vākti paraksti un pausts atbalsts viņam, ir publiski novērojama. Starp tiem izceļas daudzi, taču īpaši vērts pieminēt juristi Elizavetu Krivcovu.
Elizaveta Krivcova ir iesaistījusies starptautiskā projektā "Chuzhie" (“Svešie”), kas definē sevi kā juristu kopienu, kas iestājas par krievvalodīgo migrantu tiesībām Eiropā. Ilgi nav “jārokas”, lai taptu skaidrs, ka projekts sācis darboties tikai nesen. Vēl kādu laiku “Facebook” bija norādīts, ka šī organizācija bāzējas... Krievijā.
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Zīmīgi, ka Krivcova "Chuzhie" lapā iekš “Facebook” ir sagatavojusi ļoti plašu publikāciju, kurā nosoda vēršanos pret Leonīdu Ragozinu un skaidro, kā darbojas “melnais saraksts un iekļaušana tajā” Latvijā.
Un šeit patiesībā ir iemesls samulst, jo Krivcovas vārds ir saistīts arī ar tādu krievvalodīgo aizstāvēšanu, kurus vispār jau grūti iedomāties vienā ierindā ar Ragozinu.
Iesaistījusies “9. maija” pasākumos
Kā iepriekš ir vēstījis TV3 raidījums "Nekā personīga", Latvijas Zvērinātu advokātu padome balsojumā pērn nolēma nepielaist juristi Krivcovu advokāta eksāmenam.
Pirms lēmuma pieņemšanas padome bija vērsusies Valsts drošības dienestā (VDD), lūdzot izvērtēt Krivcovas līdzšinējo darbību. Dienesta sniegtais atzinums gan nav publiski pieejams, jo tam noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
VDD jau iepriekš Krivcovu raksturojis kā vienu no aktīvākajām Krievijas tautiešu politikas īstenotājām Latvijā. Viņa bijusi viena no "Nepilsoņu kongresa" līderēm, kā arī kopā ar citiem prokremliski noskaņotiem aktīvistiem iesaistījusies 9. maija gājiena "Nemirstīgo pulks" organizēšanā.
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Krivcova dibinājusi un vadījusi vairākas organizācijas, kas publiski iestājušās par krievvalodīgo iedzīvotāju tiesībām, taču, kā norādījis raidījums "Nekā personīga", faktiski kalpojušas Krievijas politisko interešu īstenošanai Latvijā.
Vairāk nekā desmit gadus viņa vadījusi biedrību "Nepilsoņu komiteja", kā arī līdz šā gada februārim darbojusies biedrības "Latvijas krievu kopiena" valdē.
Savā juridiskajā darbībā Krivcova iesaistījusies lietās Satversmes tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kurās apstrīdēta Latvijas valsts attieksme pret krievvalodīgajiem iedzīvotājiem. Viņa arī sagatavojusi iesniegumus ANO Cilvēktiesību komitejai, kuros, kā vēstījis TV3 raidījums, situācija Latvijā atspoguļota vienpusīgi, uzsverot iespējamos krievvalodīgo tiesību pārkāpumus.
Atbalsta vēstules parakstītāju rindās – virkne prokremlisku aktīvistu vārdu
Kopumā bez Krivcovas, kas publiski izteikusies par Ragozina situāciju, starp žurnālista aizstāvības vēstules parakstītājiem ilgāku laiku atradās arī Alla Berezovskajas vārds. Pēcāk tas pazuda, kā daudzi citi. Līdz ar ko skaidrības par to, kā tiek uzturēts šis parakstītāju saraksts – īsti nav. Pieļaujams, ka vairāki vārdi, uzvārdi ir ierakstīti kā joks vai protests šai iniciatīvai.
Berezovskaja ilgu laiku strādāja kā autors Krievijas aģentūras “Rossija Segodņa” uzturētajā propagandas resursā “Baltnews”. Berezovskaja regulāri iestājas par tiem, kurus Latvijā tiesā par sadarbību ar Krievijas specdienestiem.
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Starp vēstules parakstītāju vārdiem joprojām ir atrodams prokrieviskais politiķis Vladimirs Buzajevs. Viņš, bijušās Eiroparlamenta deputātes Tatjanas Ždanokas izveidotās biedrības "Latvijas Cilvēktiesību komiteja" vārdā, reiz vērsās pie Krievijas un Amerikas Savienoto Valstu (ASV) prezidentiem ar lūgumu "atbrīvot Baltiju no politiskajām represijām".
Vēstulē, kas nosūtīta Krievijas un ASV vēstniecībām Latvijā, un adresēta attiecīgi ASV prezidentam Donaldam Trampam un Krievijas līderim Vladimiram Putinam, aktīvists sūdzas, ka "Baltijas valstis atbalsta kara turpināšanu un veicina militāras propagandas vairošanu publiskajā telpā, kamēr, viņaprāt, Krievija un ASV dara pretējo - un esot ieinteresēta izbeigt militāro konfliktu Ukrainā".
Tāpat sarakstā ir Aleksandra Giļmana vārds. Giļmans sevi sauc par bijušo žurnālistu, antifašistu un 2017. gadā ir ticis aizturēts 16. marta leģionāru gājiena piemiņas laikā. Ir arī vairāku “TV Rain” pārstāvju vārdi. Šis medijs, kā zināms, no Latvijas tika padzīts dēļ publiskiem apgalvojumiem un “labiem vārdiem” Krievijas okupantu virzienā.