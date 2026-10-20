Bijušo Latvijas futbola izlases kapteini Gorkšu oficiāli apstiprina Valsts kancelejas direktora amatā
Valdība otrdien Valsts kancelejas direktora amatā apstiprināja Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu.
Sākotnēji par Gorkša apstiprināšanu amatā bija plānots lemt jau pagājušajā nedēļā, tomēr lēmuma pieņemšana atlikta, lai viņš varētu tikties ar "Jaunās Vienotības" (JV) frakciju. Gala lēmumu par atbalstu kandidātam politiskais spēks deleģēja pieņemt saviem ministriem valdības sēdē.
Savukārt Zaļo un zemnieku savienība, kā arī Nacionālā apvienība iepriekš bija apliecinājušas atbalstu Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) virzītajai Gorkša kandidatūrai.
Jau ziņots, ka pēc atkārtota konkursa noslēguma Kulbergs nolēma Valsts kancelejas direktora amatam virzīt Gorkšu. Premjers norādījis, ka no Valsts kancelejas sagaida spēcīgu, datos balstītu valdības centra darbību, un paudis pārliecību, ka Gorkšam ir piemērota pieredze nepieciešamo pārmaiņu īstenošanai.
Pašlaik Gorkšs ir LDDK ģenerāldirektors, bet kopš 2020. gada viņš vienlaikus vada arī Jūrmalas Futbola skolu. Iepriekš viņš bija Latvijas Sporta federāciju padomes valdes loceklis, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācijas izpilddirektors, kā arī Latvijas Futbola federācijas prezidents. Gorkšam ir arī akadēmiskā pieredze, vadot lekcijas Latvijas Universitātes studiju kursā "Sporta tiesības". Viņš ieguvis bakalaura grādu tiesību zinātnē un maģistra grādu politikas zinātnē Latvijas Universitātē.
Valsts kancelejas direktora amats kļuva vakants pēc tam, kad iepriekšējais iestādes vadītājs Raivis Kronbergs pēc aizturēšanas tā dēvētajā kokrūpnieku lietā atstāja amatu. Valsts kancelejas direktors ir augstākā līmeņa valsts civildienesta amatpersona, kas vada valdības centra darbu un nodrošina Ministru prezidenta un valdības darbības atbalstu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas