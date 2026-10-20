Filmas "Uļa" pirmizrāde "Splendid Palace"; 15.09.2026.
15. septembrī Latvijas pirmizrādi slēgtā lokā piedzīvojusi režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma "Uļa" par leģendāro Latvijas ...
FOTO: pēc grandioziem panākumiem dzimtenē filma "Uļa" dodas pasaulē
Šā rudens skatītākā filma Latvijā – Viestura Kairiša "Uļa" – dodas iekarot pasauli. Pēc Varšavas kinofestivāla, kur filma tika parādīta 10. oktobrī, šonedēļ "Uļu" ieraudzīs Luksemburgas, Romas un Oslo skatītāji.
Romas kinofestivālā filmu personīgi prezentēs režisors Viesturs Kairišs un galvenās lomas atveidotājs Kārlis Arnolds Avots, bet pēc pirmizrādes Romā "Uļa" nonāks Itālijas kinoteātros. Novembrī filma atklās divus nozīmīgus Eiropas kinofestivālus – Nordische Filmtage Lübeck Vācijā un A klases festivālu – 30. Tallinas kinofestivālu "Melnās naktis" (PÖFF) Igaunijā, kā arī tiks izrādīta Ņujorkā, Londonā, Parīzē un citās pilsētās.
Filmas par leģendāro latviešu basketbolisti Uļjanu Semjonovu ārzemju stāsts sākās jau pavasarī: pasaules pirmizrāde notika Kannu kinofestivāla konkursa programmā "Un Certain Regard". Augustā "Uļa" tika izvēlēta par Latvijas kandidātu "Oskara" balvai kategorijā "Labākā starptautiskā filma". Tagad, pēc panākumiem dzimtenē, filma dodas pie skatītājiem ārzemēs.
"Uļas" oktobra seansi ārzemēs: 10. oktobrī – Varšavas Starptautiskais kinofestivāls, Polija; 19. oktobrī – CinEast, Luksemburga; 21. oktobrī – Romas kinofestivāls, Itālija; 22. oktobrī – Baltiske Filmdager, Oslo, Norvēģija. Pēc pirmizrādes Romas kinofestivālā "Uļa" sāks savu ceļu Itālijas kinoteātros. Lai personīgi iepazīstinātu skatītājus ar filmu, Viesturs Kairišs apmeklēs īpašos seansus Florencē, Boloņā un Milānā.
Novembrī "Uļa" kļūs par atklāšanas filmu uzreiz diviem lieliem Eiropas kinofestivāliem: 4. novembrī – Nordische Filmtage Lübeck Vācijā, bet 6. novembrī – jubilejas 30. Tallinas kinofestivālam "Melnās naktis" (PÖFF) Igaunijā. PÖFF ir A klases kinofestivāls – šo statusu piešķir Starptautiskā kinoproducentu asociāciju federācija (FIAPF), un tas ierindo Tallinas festivālu vienā līgā ar Kannu, Berlīnes un Venēcijas kinofestivāliem. Tiesības atklāt festivālu iegūst filma, ko organizatori uzskata par savas programmas seju. Tas, ka "Uļai" to uzticēja uzreiz divi festivāli, tostarp A klases PÖFF savā 30. jubilejas gadā, apliecina: basketbolistes Uļjanas Semjonovas stāsts ir atradis atsaucību tālu aiz Latvijas robežām.
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"Mēs filmējām ļoti personīgu stāstu, bet tas izrādījās stāsts par mums visiem. Katrs vismaz reizi ir juties "pārāk atšķirīgs" - tieši tāpat kā viņa. Tāpēc Uļa ir saprotama gan Varšavā, gan Romā, gan Ņujorkā, lai gan tur par viņu, iespējams, nekad nav dzirdēts", - saka režisors Viesturs Kairišs.
Oktobris ir tikai sākums: novembrī "Uļa" tiks izrādīta arī Ņujorkā, Seviļā, Londonā, Parīzē un citos festivālos Eiropā un ASV. Tikmēr Latvijā "Uļa" turpina iet kinoteātros: kopš 16. septembra filmu noskatījušies jau 90 tūkstoši skatītāju.
Par spēlfilmu "Uļa"
"Uļa" ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojuma filma, kas tapusi studijā "Ego Media" sadarbībā ar "Allfilm", "Staron Film" un "Tremora". Filmas izplatītājs Latvijā – "ACME Film". Filmas scenārija autori ir Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, producents – Guntis Trekteris, operators – poļu kinooperators Vojteks Starons (Wojciech Staroń), bet par filmas māksliniecisko noformējumu rūpējusies Ieva Jurjāne.
Kārlis Arnolds Avots ir ne tikai viens no filmas scenārija autoriem un galvenās lomas atveidotājs, bet arī projekta idejas līdzautors. Viņa iesaiste aptver vairākus filmas tapšanas posmus – no sākotnējās idejas un scenārija līdz stāsta iedzīvināšanai uz ekrāna.