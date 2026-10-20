VIDEO: uz Latvijas ceļiem aizvadītas asiņainas brīvdienas - eksperts skaidro nāvējošo avāriju apstākļus
Četru dienu laikā uz Latvijas autoceļiem traģiskos negadījumos dzīvību zaudējuši četri cilvēki.
Divi bojāgājušie ir Iecavas pagastā, kur automašīna ietriekusies kokos un žogā, savukārt Ropažu novadā nāvējoša izrādījusies vieglās un kravas automašīnas sadursme, ziņo 360TV raidījums "Sadursme 360".
Divas dzīvības, sadragāts “Volkswagen” un automašīnas detaļas, kas izkaisītas avārijas vietā – šādas ainas sestdien pavērās Iecavas pagastā. Pa vietējas nozīmes ceļu braucošais spēkrats pagaidām nenoskaidrotos apstākļos nobrauca no brauktuves, ietriecās kokos un žogā. Negadījumā dzīvību zaudēja 46 gadus vecais automašīnas vadītājs un viņa 28 gadus vecais pasažieris.
Ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norāda uz vairākiem iespējamiem riska faktoriem – neatbilstošu ātrumu, drošības jostu nelietošanu un nenostiprinātiem priekšmetiem automašīnas salonā. Pēc eksperta vērtējuma, šādos ceļa apstākļos drošam braukšanas ātrumam vajadzētu būt ievērojami mazākam. Nelīdzenumi un līkumi var apgrūtināt transportlīdzekļa vadāmību, īpaši tad, ja ātrums ir pārāk liels.
Frontāla sadursme ar kravas automašīnu
Vēl viena traģēdija notika uz autoceļa A4, kur sadūrās kravas automašīna un vieglais automobilis “Volkswagen”. Vieglās automašīnas vadītājs gāja bojā vēl pirms mediķu ierašanās.Eksperts atzīmē, ka šajā ceļa posmā dažu mēnešu laikā aptuveni simts metru rādiusā notikušas trīs līdzīgas avārijas, kurās kravas automašīnas frontāli sadūrušās ar vieglajiem spēkratiem. Lai gan katram negadījumam var būt atšķirīgi iemesli, atkārtotās sadursmes vienā vietā raisa jautājumus par satiksmes drošību šajā posmā.
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Kravas automašīna notriec gājēju
Traģisko negadījumu virkni turpināja avārija Ogres novada Tīnūžu pagastā uz autoceļa P80 Tīnūži-Koknese. Kravas automašīna “Volvo” notrieca gājēju, kurš notikuma vietā gāja bojā.Pēc eksperta novērojumiem, pastāv iespēja, ka gājējs uz ceļa jau atradies guļus, tomēr precīzi notikušā apstākļi vēl jānoskaidro. Nav zināms, kādēļ cilvēks atradies uz brauktuves, un to palīdzēs noskaidrot izmeklēšana.
Uz ceļa nav vietas paviršībai
Četri bojāgājušie četru dienu laikā ir smags atgādinājums par to, cik būtiska ir atbildīga rīcība satiksmē. Ātruma izvēle, drošības jostu lietošana un uzmanība pret apkārtējiem apstākļiem var būt izšķiroša. Viena kļūda pie stūres var novest pie neatgriezeniskām sekām.