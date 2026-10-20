Astotais “Draugi – Andrejam Žagaram“ koncerts
Nedēļas nogalē Cēsu koncertzālē ar publikas sajūsmu izskanēja Andreja Žagara kultūras attīstības fonda organizētais tradicionālais opermūzikas Galā koncerts “Draugi – ...
FOTO: jau astotais “Draugi - Andrejam Žagaram“ koncerts izskan ar stāvovācijām
Nedēļas nogalē Cēsu koncertzālē ar publikas sajūsmu izskanēja Andreja Žagara kultūras attīstības fonda organizētais tradicionālais opermūzikas Galā koncerts “Draugi – Andrejam Žagaram“.
Solo koncertu Latvijas publikai sniedza viens no šī brīža operas pasaules vadošajiem tenoriem Pāvels Černohs, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un diriģents Jaroslavs Kizlinks.
Šis bija jau astotais Andreja Žagara kultūras attīstības fonda organizētais koncerts Cēsīs un līdzīgi kā iepriekšējie, arī šis izskanēja ar publikas stāvovācijām. Pāvels Černohs savu solo programmu veidoja, lai klausītāji kopā ar māksliniekiem izdzīvotu skaistākās operu ārijas no itāļu, čehu, vācu un franču opermūzikas repertuāra.
Pāvela Černoha karjeras pirmssākumos jaunā operdziedātāja talantu ievēroja un īpaši izcēla Andrejs Žagars, aicinot tenoru uzstāties Rīgā, līdz šobrīd Pāvels Černohs kļuvis par vienu no pieprasītākajiem operas solistiem.
Pāvels Černohs atzina, ka ar lielu prieku atkal ir atgriezies pie Latvijas publikas un operas draugiem, kas turpina Andreja Žagara iesākto. Tāpat viņš atzina, ka ikviena talantīga mākslinieka radošajā ceļā sastaptie cilvēki, kas īstajā brīdī ierauga, notic un iedrošina, ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tāds arī viņa karjeras pašā sākumā bija Andrejs Žagars. Šobrīd Pāvelam Černoham pieder pasaules vadošo operas namu skatuves– Teatro alla Scala, Vīnes un Parīzes operas, Nīderlandes Nacionālā opera, Karaliskā opera Londonā, arī Zalcburgas un Glaindbornas festivāli, kā arī citi operas nami un koncertzāles.
“Andrejs Žagars savulaik saskatīja Pāvela Černoha talantu un iepazīstināja viņu ar Latvijas skatītājiem, bet šodien mākslinieks uzstājas pasaules vadošajos opernamos. Tagad Pāvels Černohs atgriežas uz Latvijas skatuves, un tas mums nozīmē ļoti daudz. Arī Citadelē ticam talanta potenciālam un ilgtermiņa ieguldījumu nozīmei. Tāpēc mums ir īpašs gandarījums atbalstīt Andreja Žagara kultūras attīstības fondu, kas bagātina Latvijas kultūras dzīvi un ļauj pasaules līmeņa mākslu piedzīvot tepat Latvijā,” uzsver bankas Citadele Private Banking vadītājs Kristaps Urpens.
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“Andrejs Žagars prata pamanīt talantu un noticēt māksliniekam vēl pirms viņu bija pamanījusi plašāka starptautiskā publika. Klausoties Pāvelu Černohu, varam novērtēt, cik tālredzīgs bija šis skatījums. Mums ir svarīgi atbalstīt iniciatīvas, kas palīdz saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras dzīvi, lai arī turpmāk tepat mājās varētu baudīt pasaules līmeņa mākslu”, uzsver “Compensa Vienna Insurance Group” Latvijas filiāles vadītājs Aigars Freimanis.
Veiksmīga sadarbība fondam norit ar Latvijas Sabiedrisko mediju un Latvijas Radio 3 “Klasika”, rodot iespēju augstvērtīgus koncertus pārraidīt tiešraidē vai vēlāk ierakstos arī plašākai publikai. Arī šis koncerts būs pieejams klausītājiem ierakstā. Latvijas Radio 3 “Klasika” direktore Gunda Vaivode, kas atklāja šī gada koncertu ar sirsnīgu uzrunu un bija tuvs draugs Andrejam Žagaram, saka: “Andrejs bija liela mēroga personība, kas ietekmēja ne tikai mūzikas un teātra, bet krietni plašāku kultūras lauku. Ir tikai dabiski, ka viņa auklētā mākslas izcilības ideja turpinās caur šiem draugu koncertiem. Tajos ceļu uz Latviju arvien rod pasaules zvaigznes, kas savu mirdzumu sākotnēji spodrinājušas Rīgā. Viņiem pievienojas jaunie mākslinieki, un šis process nebeidzas, jo Andrejs ir mēraukla plašam lidojumam.”
Koncerts “Draugi – Andrejam Žagaram” tradicionāli notiek oktobrī, kad Andrejs Žagars svinētu savu dzimšanas dienu.