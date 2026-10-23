VIDEO: "Būvējām ar domu, ka remontēs tikai pēc 100 gadiem!" saruna ar Vanšu tilta "tēvu" Sergeju Gridņevu
Nākamā gada rudenī plānots uzsākt Vanšu tilta rekonstrukciju, taču vēl arvien ir diezgan daudz neatbildētu jautājumu par to, kā rīdzinieki un pilsētas viesi pārdzīvos tilta remonta laikā gaidāmos satiksmes sarežģījumus. Savs skatījums uz šo problēmu ir SIA "Tilts" valdes priekšsēdētājam Sergejam Gridņevam, kurš savulaik piedalījies Vanšu tilta būvē, bet tagad viņa uzņēmums to renovēs.
Sergejs Gridņevs Rīgā ieradās astoņdesmito gadu sākumā no Ļeņingradas - padomju laikos bija ierasta prakse augstskolas beidzējus nosūtīt darbā uz turieni, kur tas tobrīd bija nepieciešams. Rīgā tobrīd gatavojās būvēt metro un Gridņevu kā jauno speciālistu atsūtīja uz šejieni. Pie metro būvēšanas viņš gan tā arī netika, jo no šī projekta realizācijas valsts atteicās, toties kļuva par tiltu celtnieku.
Ekspluatācijā nodots ar vērtējumu "teicami"
Viens no tiltiem, kura būvē savas karjeras pirmsākumos Gridņevam nācās pielikt roku, bija tagadējais rūpju avots Vanšu tilts. Gan tagad, gan arī tolaik tas skaitījās īpašas sarežģītības objekts. Padomju laikos tas bija ārpusklašu tilts - tātad tāds, kas neierakstās standarta kategorijās. Vēl šai grupai bija pieskaitāms arī Salu tilts Ja parastajiem tiltiem būvēja tipveida balstus un pārlaides (ar to nodarbojās speciālas būvkonstrukciju rūpnīcas; tāda, piemēram bija Jēkabpilī), tad šiem nācās visu projektēt un veidot speciāli. Mūsdienās gan šāda prakse vairs netiek piekopta, jo katru tiltu būvē ar individuālu pieeju. Par to, ka Vanšu tilts bija īpašs, liecina kaut vai tas, ka vanšu konstrukciju metinātāji sākumā brauca no Kijivas, jo vietējiem meistariem ar tik specifiskām konstrukcijām līdz tam nebija gadījies strādāt.
Kā jau padomju laikos bija ierasts, tik svarīga objekta nodošanu ekspluatācijā pieskaņoja kādai ne mazāk svarīgai gadadienai. Vanšu tilta gadījumā par tādu izraudzīja 21. jūliju - saskaņā ar komunistisko vēstures interpretāciju, šajā datumā 1940. gadā Latvijā tika "atjaunota padomju vara". Datums gan bija stipri aiz matiem pievilkts, jo nekāda apaļā jubileja jau nebija - 41. gadadiena kopš minētā vēsturiskā notikuma. Celtniekiem šīs ideoloģiskās nodevas bija visai vienaldzīgas, taču grafikā bija jāiekļaujas tik un tā, jo pretējā gadījumā varēja palikt bez prēmijas.
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Viss beidzās labi un 1981. gada 31. jūlijā Latvijas PSR Ministru Padome apstiprināja dažas dienas iepriekš iesniegto Vanšu tilta (toreiz gan tas saucās Gorkija tilts) pieņemšanas aktu. Kā redzams no sarkanos vākos iesietās akta kopijas, kas tagad kā sena relikvija glabājas pie Sergeja Gridņeva, objekts ekspluatācijā pieņemts bez iebildumiem. Tilta balsti - vērtējums "teicami", pārklājums - "teicami", brauktuve - arī "teicami". Par labi padarīto darbu visi priekšnieki saņēma prēmijas.
Remontu plānoja pēc 100 gadiem
Vai toreiz, kad tiltu būvēja, tika domāts arī par to, ka kaut kad nākotnē to vajadzēs remontēt? Izrādās, ka tika domāts, taču par pusgadsimtu tālākā perspektīvā. "Kapitālais remonts bija paredzēts reizi 100 gados, bet balstus vispār būvēja ar domu, ka tie būs mūžīgi. Ja paskatāmies Daugavā pie Centrāltirgus, tur vēl tagad varam redzēt vecos tilta balstus, kaut gan paša tilta sen tur vairs nav," saka Sergejs Gridņevs.
Tad kā tas nākas, ka tilts ir sliktā stāvoklī un jāremontē, vēl nesagaidot tā 50. jubileju? Tādēļ, ka par to esam slikti rūpējušies, uzskata Gridņevs: "Problēma, kādēļ nākas tagad veikt remontu, ir tā, ka tilts dažādu iemeslu dēļ ir ticis slikti uzturēts. Nesen pēc remonta nodevām lietošanā Zemitānu tiltu, kura būvē es arī savulaik piedalījos. Tad man ne prātā nenāca, ka man pašam kādreiz nāksies to remontēt. Taču remontēt nācās tādēļ, ka netika pieskatītas šuves, kurās iekļuva ūdens, viss sāka tecēt un bojāties. Nezinu kādēļ, taču neviens tās neviens nekad nav kārtīgi tīrījis; ja regulāri iztīrītu, tad šādu problēmu nebūtu."
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Vismaz kādu laiku Vanšu tilts būs slēgts
Pagaidām nav īsti skaidrs, kā pašvaldība domā tikt galā ar satiksmes plūsmu remonta laikā. Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs solījis, ka vismaz viena josla katrā virzienā darbosies arī remonta laikā, taču diezgan droši var prognozēt, ka šāds risinājums transporta problēmas galvaspilsētā neatrisinās. Jo vairāk tādēļ, ka laikā, kad tiks mainītas tilta vantis, drošības apsvērumu dēļ satiksmi nāksies slēgt vispār. Cik ilgu laiku prasīs vanšu maiņa, pagaidām grūti pateikt, jo šobrīd vēl nav zināms, kādā stāvoklī vantis ir - to varēs saprast jau remonta laikā.
Kā stāsta Sergejs Gridņevs, rekonstrukcijas projektā ir paredzēta vanšu nomaiņa vienā, labā krasta pusē - kopskaitā 24 vantis. Otrā krasta pusē pagaidām paredzēts mainīt tikai vienu vanti no 25, taču, ja izrādīsies, ka tā ir sliktā stāvoklī, būs jāmaina arī pārējās, bet tas prasīs papildus laiku. Tas, ka var nākties mainīt visas vantis, ir diezgan reāls scenārijs, jo būvnieki jau tagad brīdina, ka, nomainot vantis vienā pusē, bet otrā atstājot vecās, tās, pirmkārt, atšķirsies vizuāli, bet, otrkārt, arī to izturība var būt atšķirīga.
Pontonu tilts nebūs glābējs
Rēķinoties ar tilta remonta laikā gaidāmajām satiksmes problēmām, tiek izskatīts arī variants par Vanšu tilta dubliera sagādāšanu. Proti, ierīkot pagaidu tiltu, kas atvieglotu tranporta plūsmu pāri Daugavai. Priekšvēlēšanu debatēs vairāki politiķi aicināja uz laiku blakus Vanšu tiltam uzbūvēt pontonu tiltu. Vēsturiski tāds Rīgā ir pastāvējis, pie tam ne vienreiz vien. Pirmo pontonu tiltu Rīgā uzbūvēja vēl 1896. gadā. Toreiz celtniecības darbi ilga veselus četrus gadus, jo pilsētai hroniski trūka naudas, tādēļ pontonus pa gabaliņam vien "ķepināja" klāt līdzšinējam plostu tiltam, nomainot tā posmus. Pirmā pasaules kara laikā tiltu nopostīja, bet pēc tam atkal atjaunoja, taču jau trīsdesmitajos gados tas īsti vairs neatbilda satiksmes kustības blīvumam. Katru gadu tur notika vairāki desmiti satiksmes negadījumu, lielākoties saaduroties tramvajam ar smagajām automašīnām vai pajūgiem. Otrā pasaules kara laikā pontonu tiltu atkal nopostīja, bet piecdesmitajos gados atjaunoja un tas pastāvēja līdz pat astoņdesmito gadu sākuma, kad to nomainīja Vanšu tilts.
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Mūsdienās pontonu tilts kā Vanšu tilta dublieris ir diezgan nereāls risinājums vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, no vecā pontonu tilta ir saglabājušies tikai atsevišķi posmi. Saskaņā ar informāciju, ko jauns.lv sniedza SIA "Rīgas tilti", vienai pontonu tilta sekcijai ir noņemta oriģinālā virsbūve un tās vietā izveidots klājs. Šo konstrukciju izmantoja Akmens tilta remontā un Dienvidu tilta būvē kā peldošu pamatni sastatnēm, bet tagad tā atrodas Krēmeros. Divi pontoni tiek izmantoti kā piestātne iepretim "Rīgas tiltu" ofisam Tīklu ielā, bet vēl viens pontons atrodas Jelgavā pie Pasta salas. Visas pārējās pontonu tilta konstrukcijas jau drīz vien pēc Vanšu tilta uzbūvēšanas aizveda uz Ļeņingradu, kur izmantoja aizsargdambju celtniecībā.
Taču, pat ja mums būtu pieejami vecie pontoni pietiekamā skaitā vai arī mēs būtu gatavi saražot jaunus, pontonu tiltam tik un tā ir viens liels mīnuss - tā lietošana ziemā ir ļoti apgrūtināta. Gan starpkaru Latvijā, gan arī padomju laikos pontonu tilta konstrukcijas rudeņos regulāri novāca, jo ledus varēja šādu tiltu deformēt. Īpaši bīstama bija ledus iešana, kas tiltu vispār varēja aiznest projām. Tādēļ kārtīgā ziemā parasti cilvēki vienkārši gāja Daugavai pāri ar kājām, bet transports izmantoja pastāvīgos tiltus. Piemēram, 1957. gadā pontonu tiltu novāca jau novembra vidū. Avīze "Rīgas Viļņi" 13. novembrī informēja: "Vakar sāka izjaukt pontonu tiltu. Šodien darbus pabeigs. Atsevišķos posmus novietos remontam ziemas ostā aiz AB dambja. Nākošā gada pavasarī pontonu tilts savienos Daugavas karstus citā vietā."
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Teorētiski, protams, varētu paļauties uz to, ka tagad ziemas ir maigākas un varbūt Daugava neaizsals, tādēļ varētu mēģināt tiltu atstāt. Taču diez vai kāds būs tik drosmīgs, lai riskētu ar transporta un cilvēku drošību gadījumā, ja sals pēkšņi tomēr uznāk. Turklāt arī siltajā laikā pontonu tiltam bija kāds mīnuss - tam garām netika laivas un kuģi. Lai tie varētu izbraukt, laiku pa laikam tilta konstrukcijas nācās pārvietot. Mūsdienās satiksme pa Daugavu nav tik dzīva kā agrāk, tomēr siltajos mēnešos dažādas laiviņas un kuteri pa upi braukā diezgan daudz, bet tiem pontonu tilts būtu liels traucēklis.
Vai pirksim pagaidu tiltu? Vai labāk iznomāsim?
Otrs vanšu tilta dubliera variants ir pagaidu tilts ar balstiem. "Latvijas valsts ceļi" jau patlaban gatavojot iepirkumu pagaidu tilta konstrukciju iegādei, taču, kā stāstījis Rīgas mērs, doma ir par tālāku nākotni - 2029. gadu. Taču esot iespēja iepirkumu paātrināt. Tiltu plānots iegādāties ne tikai Vanšu tilta atslogošanai remonta laikā, bet arī kā rezerves variantu kara gadījumam. Izmaksāt tas varētu ap 20 miljoniem eiro.
Ne visai saprotamu iemeslu gan pagaidām pašvaldība nav domājusi izmantot pagaidu tiltu, kas jau tagad ir pieejams - viens tāds ir SIA Tilts rīcībā. "Ja mums to uzticētu, mēs varētu uzprojektēt pagaidu tiltu un to arī uzbūvēt, taču vismaz pagaidām ar mums neviens par to nav runājis. Mums ir pieredze pagaidu tiltu būvē, ir arī tilta konstrukcijas. Piemēram, esam jau būvējuši pagaidu tiltu Salacgrīvā. Cik sapratu, valsts domā pati iegādāties saliekamu pagaidu tiltu, ko varētu izmantot arī kara gadījumā. Īsti gan nesaprotu, kam tas vajadzīgs, jo, izsludinot karastāvokli, valstij tāpat ir tiesības atnākt un savākt mūsu tiltu. Un tas ir pilnīgi normāli. Henrijam Fordam valdība savulaik pa diviem lāgiem nacionalizēja viņa automašīnu rūpnīcu - gan Pirmā, gan Otrā pasaules kara laikā. Bet pēc kara atdeva atpakaļ. Tieši tāpat varētu darīt ar mūsu saliekamo tiltu. Bet, ja vajag, varam arī tagad to gan uzstādīt, gan arī iznomāt. Būs gan tikai divas braucamās joslas, tomēr tas ir labāk kā nekas," skaidro Sergejs Gridņevs. Tomēr pagaidām jautājums paliek atklāts: vai pagaidu tilts vispār būs un, ja būs, tad tad par kādu naudu un no kurienes to varētu ņemt.