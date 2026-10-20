Pēc vairāk nekā nedēļu ilgas meklēšanas atrasts bezvēsts pazudušais vīrietis
Foto: Valsts policija
Pazudušais vīrietis atradies.
112
Papildināts:Šodien 10:39

Pēc vairāk nekā nedēļu ilgas meklēšanas atrasts bezvēsts pazudušais vīrietis

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Bezvēsts prombūtnē bijušā Igora atrašanās vieta ir noskaidrota, informē Valsts policija.

Pēc vairāk nekā nedēļu ilgas meklēšanas atrasts be...

Kā iepriekš vēstīts, VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldē pirmdien, 19. oktobrī, tika saņemts iesniegums par 1971. gadā dzimuša vīrieša pazušanu.

Pēdējās ziņas par vīrieša iespējamo atrašanās vietu bija no aptuveni 12. oktobra, un kopš tā laika viņš nebija devis ziņu par sevi.

Tēmas

112Valsts policija meklēRīgaValsts policija

Citi šobrīd lasa