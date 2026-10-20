Pazudušais vīrietis atradies.
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Vakar 09:33
Papildināts:Šodien 10:39
Pēc vairāk nekā nedēļu ilgas meklēšanas atrasts bezvēsts pazudušais vīrietis
Bezvēsts prombūtnē bijušā Igora atrašanās vieta ir noskaidrota, informē Valsts policija.
Kā iepriekš vēstīts, VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldē pirmdien, 19. oktobrī, tika saņemts iesniegums par 1971. gadā dzimuša vīrieša pazušanu.
Pēdējās ziņas par vīrieša iespējamo atrašanās vietu bija no aptuveni 12. oktobra, un kopš tā laika viņš nebija devis ziņu par sevi.