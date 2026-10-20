Valsts policijas foto
112
Šodien 09:33
Jau vairāk nekā nedēļu nav ziņu: lūdz palīdzību pazudušā Igora Zadorožko meklēšanā
Valsts policija (VP) lūdz sabiedrības palīdzību, meklējot bezvēsts pazudušo 55 gadus veco Igoru Zadorožko, kura atrašanās vieta nav zināma jau ilgāk nekā nedēļu.
VP Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldē pirmdien, 19. oktobrī, saņemts iesniegums par 1971. gadā dzimušā Zadorožko pazušanu. Pēdējās ziņas par vīrieša iespējamo atrašanās vietu ir no aptuveni 12. oktobra, un kopš tā laika viņš nav devis ziņu par sevi.
Pazudušais vīrietis ir 163 centimetrus garš. Viņam ir īsi, tumši mati, taču pastāv iespēja, ka galva var būt arī noskūta. Ikdienā vīrietis nēsā brilles un parasti izvēlas ģērbties tumšas krāsas drēbēs.
Valsts policija aicina iedzīvotājus rūpīgi aplūkot vīrieša attēlu un nekavējoties atsaukties ikvienu, kura rīcībā varētu būt jebkāda informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu. Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 112.