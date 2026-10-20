Francijā dzīvojošie latvieši dalās pārdomās par protestiem valstī: "Dzīvojot šeit, aina ir krietni sarežģītāka..."
Nu jau teju mēnesi visā Francijā norit skolēnu protesti, kas 17. oktobrī pārauga masveida grautiņos, sevišķi Parīzē, Lionā un Marseļā. Francijā dzīvojošie latvieši dalās savās pārdomās par demonstrācijām un valstī notiekošo.
Pēdējo nedēļu laikā vairākās Eiropas pilsētās ir izcēlušies plaši protesti, kas daudzviet pārvērtušies agresīvos grautiņos - daudzus šokējuši kadri no Milānas, kur 17. oktobrī vandaļi ar akmeņiem apmētāja policiju un izlaupīja veikalus, tāpat maskās bruņoti cilvēki sadūrās ar policiju Briselē, bet demonstranti Albānijas pilsētā Tirānā aizdedzināja Augstākās tiesas ēku.
Tomēr vislielākie grautiņi tika novēroti vairākās Francijas pilsētās, kur skolēnu protesti 17. oktobrī pārvērtās valsts mēroga grautiņos - pēc tiem sociālos tīklus pārpludināja video, kuros redzami maskās tērpti vandaļi, kas izlaupa veikalus, demolē pieminekļus vai izraisa asas konfrontācijas ar likumsargiem. Uzņēmējs Viesturs Liepkalns, kas šobrīd uzturas Parīzē norada, ka protesti ir reāli un tie, kas atrodas notikumu epicentrā cieš. Tomēr uzsver, ka tas, kas redzams medijos un tas, kas reāli notiek Parīzē ir divas atšķirīgas lietas.