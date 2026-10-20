VIDEO: šķietami nevainīga rīcība izraisa ugunsgrēku atkritumu mašīnā
Videi draudzīgs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Lautus Vide” sociālajos tīklos dalījies ar video, kurā redzams, kā braucošā atkritumu savākšanas automašīnā izceļas ugunsgrēks un sāk degt savāktie atkritumi. Kā izrādās, pie aizdegšanās, visticamāk, vainojamas šķiltavas, kas izmestas šķirošanas konteineros.
Uzņēmums informē, ka incidents noticis, izvedot dalīti vāktos atkritumus - papīra, metāla un plastmasas iepakojumu. Pēc konteineru iztukšošanas savākto atkritumu krava aizdegusies.
Pēc ugunsgrēka likvidēšanas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) konstatējis, ka atkritumos izmests liels daudzums šķiltavu, kas, visticamāk, izraisījis aizdegšanos.
Ugunsgrēka dēļ visa atkritumu krava kļuvusi nederīga pārstrādei. Šāds incidents apdraud ne tikai atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto darbinieku drošību un transportlīdzekli, bet arī iznīcina iespēju pārstrādāt iedzīvotāju rūpīgi sašķirotos materiālus.
Šķiltavas var izraisīt aizdegšanos un eksploziju
“Lautus Vide” atgādina, ka izlietotās šķiltavas nedrīkst izmest šķirošanas konteineros. Tajās var būt saglabājušās gāzes vai benzīna paliekas, kas rada aizdegšanās un pat eksplozijas risku.
Lai izvairītos no līdzīgiem negadījumiem un nodrošinātu, ka pārstrādei paredzētie materiāli netiek sabojāti, iedzīvotāji aicināti rūpīgi šķirot atkritumus un bīstamos atkritumus nodot tiem paredzētajās vietās.
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