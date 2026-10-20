Netālu no Tīnūžiem noticis mīklains ceļu satiksmes negadījums - traģēdijas apstākļi joprojām neskaidri
Pirmdienas agrā rītā Ogres novadā, netālu no Tīnūžiem, noticis mīklains ceļu satiksmes negadījums, kurā zem kravas automašīnas riteņiem dzīvību zaudējis vīrietis.
Negadījuma dīvainie apstākļi liek ekspertiem un Valsts policijai izvirzīt versiju, ka cietušo iepriekš, iespējams, notriecis cits transportlīdzeklis, kura vadītājs no notikuma vietas aizbēdzis, vēsta raidījums "Degpunktā".
Pirmkārt, kravas automašīnai nav neviena priekšējās daļas bojājuma, kas likumsakarīgi rastos, notriecot stāvus esošu gājēju. Otrkārt, asins pēdas un upura stāvoklis uz brauktuves liecina par to, ka vīrietis pirms smagās automašīnas uzbraukšanas, visticamāk, uz ceļa jau atradies guļus stāvoklī.
Eksperts pieļauj, ka vīrieti nakts melnumā jau iepriekš varētu būt notriecis kāds cits spēkrats, kura vadītājs, cenšoties izvairīties no atbildības, pametis notikuma vietu. Pašlaik šī ir viena no galvenajām versijām, pie kuras strādā policija.
Traģēdijas upura identitāte joprojām nav noskaidrota, jo vairāku triecienu rezultātā gūtie ķermeņa bojājumi ir tik smagi, ka pagaidām nav bijis iespējams noteikt pat bojāgājušā vecumu. Precīzi notikušā apstākļi tiks skaidroti ekspertīzēs un tālākā izmeklēšanas gaitā.