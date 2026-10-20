Rīdziniekus brīdina par šodien iespējamu duļķainu un netīru krāna ūdeni
Rīgā šonedēļ notiks maģistrālā ūdensvada skalošana no pagrieziena uz Langstiņiem līdz ūdens sagatavošanas stacijai "Zaķumuiža", informēja SIA "Rīgas ūdens" Komunikācijas daļā.
Darbi plānoti trīs dienas - no šodienas plkst. 8 līdz piektdienai, 23. oktobrim, plkst. 8. Skalošanas laikā iespējami ūdens uzduļķojumi Juglā, Teikā un Čiekurkalnā.
Kā skaidro uzņēmumā, profilaktiskās ūdensvadu skalošanas mērķis ir uzturēt nemainīgi augstu dzeramā ūdens kvalitāti un nodrošināt stabilu ūdensapgādi, novēršot nogulšņu uzkrāšanos sistēmā. Kopumā "Rīgas ūdens" šajā gadā bija plānojis izskalot 360 kilometru (km) ūdensvadu, kas jau ir paveikts, taču laikapstākļi patlaban ļauj šos darbus turpināt.
Skalošanas laikā atsevišķām ēkām paredzami īslaicīgi ūdensapgādes pārtraukumi, piemēram, "Indās", Maksteniekos un Zaķumuižā 1 un 2.
Ja ūdensvada skalošanas rezultātā nepieciešamā ūdens kvalitāte tiks sasniegta ātrāk, darbi tiks pabeigti pirms norādītā laika. Pēc skalošanas darbiem minētajās apkaimēs ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli padara to baltā nokrāsā, taču ir lietošanai drošs un nav kaitīgs veselībai.
Skalošanas laikā ar paaugstinātu ūdens plūsmas ātrumu un gaisu no cauruļvadiem tiek izskalotas uzkrātās nogulsnes - dzelzs un minerālu daļiņas -, kas palīdz samazināt ūdens duļķainību, uzlabot ūdens krāsu un garšu.
Balstoties uz pētījumu, kas veikts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, "Rīgas ūdens" ir izstrādājis ilgtermiņa ūdensvada tīklu skalošanas plānu. Tas ļauj noteikt gandrīz 1550 km garā ūdensvada tīkla skalošanas secību, paredzot maģistrālo un sadales ūdensvada tīklu skalošanu vismaz reizi piecos gados.
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Kā vēstīts, "Rīgas ūdens" apgrozījums pagājušajā gadā bija 80,321 miljons eiro, kas ir par 5,2% vairāk nekā 2022. gadā, kā arī kompānija guva peļņu 590 519 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
"Rīgas ūdens" nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās - Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novados, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.