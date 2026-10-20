Vietām Latvijā gaisa temperatūra noslīdējusi zem nulles
Foto: LETA
Salna Cēsu novadā, Amatā.
Sabiedrība

Vietām Latvijā gaisa temperatūra noslīdējusi zem nulles

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Otrdien plkst. 5 gaisa temperatūra valstī bija no -1,3 grādiem Zosēnos līdz +8,1 grādam Kolkā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Vietām Latvijā gaisa temperatūra noslīdējusi zem n...

 Otrdien mākoņi daļēji segs Latvijas debesis, saulainākais laiks gaidāms ziemeļaustrumu novados, prognozē sinoptiķi.

Vietām iespējama neliela smidzināšana. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem.

Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no austrumiem, dienvidaustrumiem, gaiss iesils līdz +11..+12 grādiem.

Laikapstākļus nosaka spēcīgs anticiklons. Atmosfēras spiediens 1033-1038 hektopaskāli jūras līmenī.

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