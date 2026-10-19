ZZS rosina papildināt svinamo dienu sarakstu.
Sabiedrība
Šodien 22:53
Latvijā varētu parādīties jauna svinamā diena
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) rosinās svinamo dienu sarakstā iekļaut Meža darbinieku dienu, pirmdien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes žurnālistiem sacīja ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis.
Viņš norādīja, ka pirmās Latvijas brīvvalsts laikā šo dienu atzīmēja trešajā septembra svētdienā.
"Vienojāmies, ka līdz nākamajai nedēļai kolēģi iepazīstās ar šo projektu, un tad virzīsim to uz priekšu Saeimā," sacīja Rokpelnis.