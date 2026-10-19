Latvijā varētu parādīties jauna svinamā diena
Foto: Shutterstock
ZZS rosina papildināt svinamo dienu sarakstu.
Sabiedrība

Latvijā varētu parādīties jauna svinamā diena

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) rosinās svinamo dienu sarakstā iekļaut Meža darbinieku dienu, pirmdien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes žurnālistiem sacīja ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis.

Latvijā varētu parādīties jauna svinamā diena...

Viņš norādīja, ka pirmās Latvijas brīvvalsts laikā šo dienu atzīmēja trešajā septembra svētdienā.

"Vienojāmies, ka līdz nākamajai nedēļai kolēģi iepazīstās ar šo projektu, un tad virzīsim to uz priekšu Saeimā," sacīja Rokpelnis.

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Zaļo un zemnieku savienībaZZSHarijs Rokpelnis

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