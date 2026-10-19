Jelgavas novadā aizdegas šķūnis – mēģinot apdzēst liesmas, cietis cilvēks
Foto: LETA
Jelgavas novadā šķūņa ugunsgrēkā cietis cilvēks.
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Jelgavas novadā aizdegas šķūnis - mēģinot apdzēst liesmas, cietis cilvēks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Pirmdienas vakarā Jelgavas novadā šķūņa ugunsgrēkā cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Jelgavas novadā aizdegas šķūnis – mēģinot apdzēst ...

Plkst. 18.53 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Jelgavas novada Līvbērzes pagastu, kur šķūnī dega durvis. Mēģinot dzēst liesmas pirms VUGD ierašanās, cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

Plkst. 19.24 ugunsgrēks tika lokalizēts.

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