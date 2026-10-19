Jelgavas novadā šķūņa ugunsgrēkā cietis cilvēks.
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Šodien 20:48
Jelgavas novadā aizdegas šķūnis - mēģinot apdzēst liesmas, cietis cilvēks
Pirmdienas vakarā Jelgavas novadā šķūņa ugunsgrēkā cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 18.53 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Jelgavas novada Līvbērzes pagastu, kur šķūnī dega durvis. Mēģinot dzēst liesmas pirms VUGD ierašanās, cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Plkst. 19.24 ugunsgrēks tika lokalizēts.