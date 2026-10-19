“Es nepaspēju atvadīties...” Kulbergs atklāj, ka zaudējis sev ļoti tuvu cilvēku
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) no 21. līdz 23. oktobrim atradīsies atvaļinājumā ārpus Latvijas, tādēļ šajā laikā nenotiks iepriekš plānotās tikšanās, tostarp konsultācijas par jaunās valdības veidošanu. Pirmdien sociālajā tīklā “Facebook” premjers dalījies arī ar skumju vēsti – mūžībā devies viņa dēvētais “amerikāņu tētis”, pie kura Kulbergs pusaudža gados dzīvojis ASV un kurš viņam sniedzis daudzas vērtīgas dzīves mācības.
Savā emocionālajā ierakstā pauž dziļu nožēlu par to, ka nav paguvis viņu apciemot un atvadīties. “Es to rakstu ar ļoti smagu sirdi un arī ar nožēlu. Piedod, ka neturēju savu solījumu šovasar tevi apciemot. Es tik ļoti vēlējos atbraukt, bet, kā vienmēr, bija darbs, darbs, darbs,” raksta premjers.
Kulbergs atzīst, ka jau iepriekš viņam bijusi spēcīga priekšnojauta, ka vajadzētu doties uz ASV un satikt savu “amerikāņu tēti”, tomēr viņš šai sajūtai nav ieklausījies.
“Man bija priekšnojauta, intuīcija, ka man jābrauc tevi satikt. Man vajadzēja tajā ieklausīties. Tagad ir par vēlu. Tā ir sāpīga mācība, kas man, šķiet, jāapgūst atkal un atkal – nekad neatliec svarīgās lietas uz rītdienu. Izdari tās šodien,” viņš raksta.
Atceroties ASV pavadīto laiku, Kulbergs uzsver, cik lielu iespaidu šis cilvēks atstājis uz viņa dzīvi. Tieši viņš pusaudža gados iemācījis nākamajam Latvijas premjeram gan praktiskas saimniekošanas prasmes, gan svarīgas dzīves vērtības.
“Tu man iemācīji, kā dzīvot un strādāt fermā, kā vākt sienu, rūpēties par lopiem, audzēt strausus un, pats galvenais, kā būt labam ģimenes cilvēkam. Tu biji amerikāņu darba ētikas paraugs – strādīgs vīrs, uzticīgs tēvs un brīnišķīgs vectēvs,” atminas Kulbergs.
Premjers neslēpj, ka īpaši sāpīgi ir apzināties, ka viņam vairs nebūs iespējas vēlreiz satikt tuvu cilvēku, kopā pasmieties un iesaistīties abu ierastajās diskusijās par to, kur dzīvot labāk – ASV vai Eiropā.
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Kulbergs atklāj, ka gads, ko pusaudža vecumā pavadījis amerikāņu ģimenē, būtiski mainījis viņa dzīvi un palīdzējis kļūt par cilvēku, kāds viņš ir šodien. “Esmu patiesi pateicīgs par ietekmi, kādu atstāji uz manu dzīvi, par visu, ko man iemācīji un parādīji, audzinot mani kā pusaudzi Amerikas Savienotajās Valstīs. Šis viens gads tavā amerikāņu ģimenē mani izmainīja kā cilvēku. Tas mani veidoja. Tas palīdzēja man kļūt par vīrieti, kāds esmu šodien,” viņš raksta.
Emocionālā ieraksta noslēgumā Kulbergs sola vienmēr glabāt atmiņas par kopā pavadīto laiku un gūtajām dzīves mācībām. “Man tevis pietrūks. Es tevi mīlu,” raksta premjers, savu atvadu vēstījumu parakstot ar vārdiem: “Andris Kulbergs. Tavs latviešu dēls.”
Pēc koalīcijas sanāksmes Kulbergs žurnālistiem skaidroja, ka par jaunās valdības veidošanas sarunām viņam esot jāatvainojas kolēģiem, jo privātu apstākļu dēļ viņam nebūs iespējams tajās piedalīties iepriekš plānotajā laikā. "Man būs jābūt ārpus Latvijas steidzamu personīgu darīšanu dēļ, tāpēc esmu lūdzis sarunas atlikt. Paldies kolēģiem par sapratni, un pie šī jautājuma atgriezīsimies nākamajā nedēļā," sacīja Kulbergs.