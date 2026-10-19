Vai Kulbergam jau ir savs plāns? Politoloģe skaidro neierasti ilgo pauzi valdības veidošanā
Skaidrāka komunikācija par jaunās koalīcijas sarunām būtu palīdzējusi mazināt publiskajā telpā izskanējušos minējumus, taču pauze pati par sevi ne vienmēr apgrūtina valdības izveidi, atzina politoloģe Lelde Metla-Rozentāle.
Vienu no iespējamiem kavēšanās iemesliem varētu būt premjera Andra Kulberga (AS), kam uzticēts veidot arī jauno valdību, aizņemtība un gatavošanās aizstāvēt Latvijas intereses saistībā ar Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, sprieda eksperte. Iespējams, Kulbergs izvēlējies valdības piedāvājumu izstrādāt individuāli, nevis kopā ar "Apvienotā saraksta" līdzpriekšsēdētājiem, un nevēlas deleģēt viņiem šīs sarunas.
Kā otru iespējamo scenāriju politoloģe minēja Kulberga vēlmi vispirms sagatavot jaunās valdības deklarācijas projektu un pēc tam to piedāvāt pārējām partijām, aicinot tās izlemt, vai ir gatavas strādāt pēc viņa piedāvātajiem nosacījumiem.
Metla-Rozentāle pieļauj, ka Kulbergs valdības veidošanas procesu neuzskata par ilgstošu un sarežģītu. Iespējams, viņš plāno vispirms nākt klajā ar savu piedāvājumu un pēc tam aicināt politiskos spēkus izlemt, vai tie ir gatavi tam pievienoties. Šādā gadījumā Kulbergs, iespējams, uzskata, ka valdības izveidei nebūs nepieciešams ilgs laiks.
Vienlaikus pauze, iespējams, ļāvusi mazināt spriedzi pēc vēlēšanām, kad partijām bijušas atšķirīgas ambīcijas un priekšstati par darbu nākamajā valdībā.
Pašlaik prognozēt valdības izveides termiņus ir grūti, jo vēl nav skaidrs, kāds būs piedāvātais valdības modelis un cik sarežģītas būs vienošanās par amatu sadali un sadarbības nosacījumiem, atzina politoloģe.
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Kulbergs iepriekš tika ieturējis vairāk nekā divas nedēļas ilgu pauzi pēc Saeimas vēlēšanām, šajā laikā oficiāli nesākot nekādas sarunas par jaunās valdības izveidošanu. Piesaucot aizņemtību ikdienas darbos, Kulbergs tika solījis šīs nedēļas sākumā informēt par sarunu plāniem, kas arī šodien izdarīts, taču pašas sarunas plānots sākt vēl pēc vairāk nekā nedēļas.
AS politiķis sarunas ar citiem politiskajiem spēkiem plāno sākt pavisam tuvu 15. Saeimas pirmajai sēdei - 28. oktobrī plānotas sarunas vispirms ar Nacionālo apvienību (NA), bet vēlāk tajā pašā dienā arī ar"Jauno vienotību" (JV). Ar šīm partijām AS jau sadarbojas esošajā valdībā.
Vienlaikus AS iecerējis tikties arī ar citām Saeimā pārstāvētajām partijām. Nākamajā Saeimā ir iekļuvušas arī partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) un "Progresīvie".
Pēc Kulberga paustā, valdības veidošana tikšot sākta ar vienošanos par sadarbības principiem, īstenojamajām pārmaiņām un atbildību par sasniedzamajiem rezultātiem. Premjers uzsver, ka jaunajai valdībai jābūt komandai ar skaidri definētiem mērķiem un gatavību pieņemt arī sarežģītus lēmumus.
Sarunās paredzēts pārrunāt kopīgu lēmumu pieņemšanas kārtību, domstarpību risināšanas mehānismus, valdības darba rezultātu regulāru publiskošanu, kā arī dialogu ar sabiedrību un sociālajiem partneriem.
Pēc premjera paustā, vienošanās par sadarbības principiem un sasniedzamajiem mērķiem kalpos par pamatu turpmākajām sarunām par valdības sastāvu un atbildības jomu sadalījumu
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Jau ziņots, ka 15. Saeimas vēlēšanās uzvarēja AS, iegūstot 41 deputāta mandātu. NA nākamajā parlamentā būs 10 vietas, bet JV - septiņas. LPV ir tikusi pie 17 mandātiem, SV/AJ - 15, bet "Progresīvie" - 10 vietām.
Pēc pirmajām konsultācijām ar parlamentā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs paziņojis, ka tieši Kulbergam jāuzņemas darbs pie jaunās valdības izveides.