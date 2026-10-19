Alūksnes novadā izskanējušas ziņas par nokritušu un eksplodējušu dronu - NBS nāk klajā ar paziņojumu
Pēc izskanējušām ziņām par iespējamu ārvalstu drona nokrišanu un eksploziju Alūksnes novadā Nacionālie bruņotie spēki (NBS) veikuši pārbaudi, tostarp analizējuši radaru datus un apsekojuši teritoriju, kurā bezpilota lidaparāts varētu būt nogāzies.
NBS sociālajos tīklos vēsta, ka pārbaudījuši svētdien saņemtu informāciju un videoierakstu saistībā ar iespējamu ārvalstu bezpilota lidaparāta nokrišanu un detonāciju Alūksnes novadā.
Veicot radaru sistēmu datu analīzi un apsekojot teritoriju, kur neidentificētais objekts varētu būt nokritis, informācija par incidentu netika apstiprināta.
NBS aicina sabiedrību izvērtēt informāciju atbildīgi un sekot oficiālajiem informācijas avotiem.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers pastāstīja, ka pirmdienas rītā saņēmis ziņas par troksni, kas svētdien dzirdēts pierobežā Liepnas pagastā. Pirmdien speciālisti devušies teritoriju apsekot, taču pašvaldības vadītājs vēl neesot saņēmis informāciju par to, kas noskaidrots.
Jau ziņots, ka šogad vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.