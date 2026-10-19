Kulbergs skaidro negaidītās izmaiņas savos plānos: viņam steidzami jādodas ārpus Latvijas
"Apvienotais saraksts" (AS) sarunas ar potenciālajiem koalīcijas partneriem par jaunās valdības veidošanu sāks tikai nākamnedēļ, jo Ministru prezidentam Andrim Kulbergam (AS) steidzamu personīgu darīšanu dēļ jādodas ārpus Latvijas, pēc koalīcijas sanāksmes žurnālistiem skaidroja politiķis.
Pēc koalīcijas sanāksmes Kulbergs žurnālistiem skaidroja, ka par jaunās valdības veidošanas sarunām viņam esot jāatvainojas kolēģiem, jo privātu apstākļu dēļ viņam nebūs iespējams tajās piedalīties iepriekš plānotajā laikā.
"Man būs jābūt ārpus Latvijas steidzamu personīgu darīšanu dēļ, tāpēc esmu lūdzis sarunas atlikt. Paldies kolēģiem par sapratni, un pie šī jautājuma atgriezīsimies nākamajā nedēļā," sacīja Kulbergs.
Viņš skaidroja, ka iecerētais pārmaiņu plāns aptver ne vien valdības darbu un iespējamas izmaiņas ministriju struktūrā, bet arī fiskālās disciplīnas stiprināšanu, birokrātijas un valsts izdevumu mazināšanu, kā arī ekonomikas izaugsmes veicināšanu.
"Tāpēc daudzi jautājumi ir risināmi ne tikai valdībā, bet arī Saeimā. Būs nepieciešami likumu grozījumi, un man ir svarīgi izskaidrot visiem Saeimas deputātiem, ko plānojam darīt un kur iespējams saņemt atbalstu neatkarīgi no valdības veidošanas procesa," teica politiķis.
Kulbergs uzsvēra, ka vispirms vēlas pārrunāt ieceres arī ar visiem AS deputātiem. "Man ir svarīga viņu izpratne, atbalsts un iesaiste. Pēc tam plānoju tikties ar potenciālajiem koalīcijas partneriem un pārējām Saeimas frakcijām. Tuvākajā laikā plānu prezentēšu arī visiem AS frakcijas deputātiem. Plāns ir faktiski gatavs," sacīja Kulbergs.
Viņš piebilda, ka sarunās netiek izslēgts neviens iespējamais valdības modelis. "Netiek izslēgta arī mazākuma valdības izveide. Visi varianti pašlaik ir uz galda," norādīja Kulbergs.
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Nacionālās apvienības deputāts Jānis Eglīts pauda, ka pagaidām nevar komentēt gaidāmo sarunu attīstību, jo nav zināms Kulberga plāns.
Viņš norādīja, ka, pilnībā respektējot Kulberga privātos notikumus, NA sākumā sagaidīs Kulberga piedāvājumu, par kuru politiskajam spēkam būs savi priekšlikumi. "Sarunu gaitā izkristalizēsies turpmākais darba modelis," pauda Eglīts.
Politiķis norādīja, ka ir jāsaprot mērķis, uz kuru valdība virzās, tad jāsaliek darbi un trešais posms ir valdības formālā izvēle. Eglīts pauda, ka svarīgākais ir salikt plānu, lai tas strādātu četrus gadus.
"Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics iepriekš aģentūrai LETA pauda, ka JV, ja politiskajam spēkam tiks piedāvāta iespēja piedalīties jaunajā valdībā, kā būtiskākos sadarbības priekšnosacījumus izvirzīs valsts drošības stiprināšanu, tiesiskuma un cilvēktiesību principu ievērošanu, kā arī atbildīgu ekonomisko politiku.
Jurēvics sacīja, ka JV respektē vēlēšanās uzvarējušā AS un tā pārstāvētā Ministru prezidenta Kulberga pieeju valdības veidošanas procesam, pirmās pāris nedēļas neveicot oficiālas sarunas. Tāpat partija respektējot Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča pausto atbalstu Kulbergam kā jaunās valdības veidošanas procesa vadītājam un ir gatava iesaistīties konsultācijās, tiklīdz saņems uzaicinājumu.
Pēc Jurēvica teiktā, viens no būtiskākajiem JV nosacījumiem ir valsts drošība. Politiķis uzsvēra, ka Krievijas izvērstā kara Ukrainā apstākļos Latvijai jāsaglabā apņemšanās aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes kopprodukta. Tāpat JV neesot gatava atkāpties no jau sasniegtajiem cilvēktiesību standartiem, tostarp partnerattiecību regulējuma un vardarbības mazināšanas pasākumiem. Partijai svarīga arī tiesu varas, mediju un pilsoniskās sabiedrības neatkarība, kā arī sabalansēta nodokļu un fiskālā politika.
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Vienlaikus Jurēvics uzsvēra, ka JV neredz iespēju nekādā formā sadarboties ar Aināra Šlesera vadīto partiju "Latvija pirmajā vietā" (LPV) vai Jūlijas Stepaņenko vadīto politisko spēku "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši".
Jau ziņots, ka 15. Saeimas vēlēšanās uzvarēja AS, iegūstot 41 deputāta mandātu. NA nākamajā parlamentā būs 10 vietas, bet JV - septiņas. LPV ir tikusi pie 17 mandātiem, SV/AJ - 15, bet "Progresīvie" - pie desmit vietām.
Pēc pirmajām konsultācijām ar parlamentā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem Valsts prezidents Rinkēvičs paziņojis, ka tieši Kulbergam jāuzņemas darbs pie jaunās valdības izveides.