15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.
Augstākajā tiesā līdz šim nav saņemta neviena sūdzība par 15. Saeimas vēlēšanu rezultātiem
Augstākā tiesa (AT) līdz pirmdienas vakaram nav saņēmusi nevienu pieteikumu par 15. Saeimas vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu, informēja AT.
15. Saeimas vēlēšanu rezultātus Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) oficiāli apstiprināja piektdien. Kandidātu sarakstu iesniedzēji un pieteiktie kandidāti šos rezultātus var pārsūdzēt tiesā trīs darba dienu laikā.
Kā ziņots, "Apvienotais saraksts" (AS) 15. Saeimā iegūs 41 vietu, "Latvija pirmajā vietā" (LPV) - 17, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) - 15, Nacionālā apvienība (NA) - desmit, "Progresīvie" - desmit, bet "Jaunā vienotība" (JV) - septiņus mandātus. Pārējie saraksti nav pārvarējuši 5% barjeru iekļūšanai parlamentā.
Vēlētāju aktivitāte 15. Saeimas vēlēšanās bijusi visu laiku zemākā kopš neatkarības atgūšanas - šogad vēlēšanās piedalījās tikai 51,8% vēlētāju.