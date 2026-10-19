Jēkabpilī bezpajumtnieks nozog auto un iekārtojas tur uz dzīvi, taču policija viņu aiztur par braukšanu dzērumā
Jēkabpilī apcietināts vīrietis, kurš iereibis un bez autovadītāja tiesībām braucis ar zagtu "Ford" automašīnu, kurā kādu laiku ir dzīvojis, jo viņam nav noteiktas dzīvesvietas, paziņoja Valsts policija (VP).
Viņš pieķerts 7. oktobrī ap plkst. 14.45, pa Brīvības ielu braucot 0,62 promiļu lielā alkohola reibumā. Pārbaudot transportlīdzekļa datus, konstatēts, ka tas atrodas meklēšanā, jo 2. oktobrī Rīgas Pārdaugavas pārvaldē reģistrēta šīs automašīnas zādzība.
Vīrietim nav pastāvīgas dzīvesvietas, tāpēc viņš sākotnēji neaizslēgtajā transportlīdzeklī iekļuva, lai izmantotu to kā naktsmītni. Automašīnas salonā viņš atrada atslēgas un nozaga to. Līdz aizturēšanas brīdim vīrietis dzīvojis nozagtajā automašīnā.
Vīrietis aizturēts, bet 9. oktobrī tiesa kā drošības līdzekli viņam piemēroja apcietinājumu. Automašīna atgriezta īpašniekam.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā un bez tiesībām sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262. panta pirmās daļas. Par šādu pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Jau iepriekš bija sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas par transportlīdzekļa zādzību. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Policija informē, ka 1975. gadā dzimušais vīrietis iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā gan Latvijā, gan Spānijā par zādzībām un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem.