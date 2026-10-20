Par slepkavību notiesātais Zikovs uzdarbojas internetā. Cik droši mēs varam justies?
Iepriekš par slepkavību kinoteātrī notiesātais Nikolajs Zikovs ir aktīvs platformā "X”, rakstot par dažādiem sabiedrībā aktuāliem jautājumiem. Saistībā ar to portāls Jauns.lv skaidroja, kā notiek probācijas uzraudzība cilvēkiem, kuri veikuši slepkavību.
Valsts probācijas dienesta (VPD) Resocializācijas departamenta Uzraudzības un sabiedriskā darba nodaļas vadītāja Jana Mituza intervijā portālam Jauns.lv apstiprināja, ka visi cilvēki, kuri notiesāti par slepkavību, nonāk probācijas uzraudzībā.
Vienlaikus viņa uzsvēra, ka dienests nedrīkst sniegt nekādu informāciju par nevienu konkrētu probācijas klientu, tostarp arī par tiem cilvēkiem, kuri ir sabiedrībā zināmi saistībā ar slepkavību izdarīšanu. VPD arī nevar komentēt situāciju par slepkavību kinoteātrī notiesāto Zikovu, kurš ir aktīvs platformā "X".
Divas lielas cilvēku grupas
Pagājušajā gadā VPD strādāja ar gandrīz 15 000 probācijas klientu, no kuriem 8000 nonāca probācijas uzraudzībā. Tā tika īstenota dažādām klientu kategorijām. “Ja mēs precizējam par tieši tām personām, kuras atbrīvojušās no brīvības atņemšanas iestādēm, tad tās ir divas klientu grupas.”
irmajā grupā ir tās personas, kuras ir nosacīti pirms termiņa atbrīvojušās no brīvības atņemšanas iestādēm. Tādas dienesta redzeslokā pagājušajā gadā bija 300 personas, no kurām 53 veikušas kādu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar slepkavību (Krimināllikuma 116., 117. un 118. panti).
Otrajā grupā ir personas, kurām ir piemērots papildsods - probācijas uzraudzība. “Tas nozīmē: tiesa ir lēmusi, ka personai piemēro gan pamatsodu (brīvības atņemšanu), gan papildsodu (probācijas uzraudzību), kuru īsteno VPD.”
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Probācijas uzraudzība kā papildsods - salīdzinoši jauns soda veids
Mituza akcentēja, ka probācijas uzraudzība kā papildsods ir salīdzinoši jauns soda veids. “To sāka piemērot no 2011. gada par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumu neaizskaramību. Savukārt no 2015. gada 1. janvāra šo papildsodu varēja piemērot arī par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp personām, kas veikušas slepkavību.”
Šo personu uzraudzību šobrīd var īstenot divas iestādes. Viena no tām ir Valsts policija, jo pirms 2015.gada papildsods bija policijas kontrolē. Bet personām, kas noziedzīgu nodarījumu ir veikušas pēc 2014. gada 31. decembra, probācijas uzraudzību kā papildsodu īsteno VPD.
Pērn dienests probācijas uzraudzību kā papildsodu ir īstenojis 1035 personām, no kurām 36 ir notiesātas par slepkavības izdarīšanu saistībā ar Krimināllikuma 116., 117. un 118.pantu.