Aizsaulē devies dramaturgs Vladlens Dozorcevs, kurš kā Augstākās padomes deputāts balsoja par Latvijas Neatkarības deklarāciju
87 gadu vecumā miris Latvijas krievu rakstnieks, scenārists, dramaturgs un politiķis Vladlens Dozorcevs, kurš aktīvi iesaistījās Atmodas kustībā un kā Augstākās Padomes deputāts nobalsoja par 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarāciju.
Krievijas Smoļenskas apgabalā dzimušais Dozorcevs pēc Otrā pasaules kara pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Viņš bija Latvijas Rakstnieku savienības biedrs no 1974. gada, vairāku Rīgas Kinostudijas filmu scenārija autors.
Kā vēsta vietne "4maijs.lv", Dozorcevs bija scenāriju autors vairākām dokumentālām un mākslas filmām. Autors trīs dzejas krājumiem, vairākiem stāstiem, romānam un lugām, kuras uzvestas vairākās pasaules valstīs. Luga “Pēdējais apmeklētājs” kļuva par vienu no visvairāk uzvestajām PSRS (1986. gadā). Viņš strādāja kā žurnāla “Daugava” galvenais redaktors (1988–1990), viņa laikā žurnāls pārsniedza 100 tūkstošu eksemplāru tirāžu.
Atmodas kustības laikā aktīvi iesaistījās Tautas frontes darbībā, bija tās Valdes loceklis. Kā Augstākās Padomes deputāts viņš nobalsoja par 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarāciju, ievēlēts arī 6. Saeimā no Tautas saskaņas partijas.
Par īpašiem nopelniem Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā 1995. gadā Saeima Dozorcevam piešķīra Latvijas pilsonību, kas ļāva kandidēt un tikt ievēlētam 6. Saeimā no Tautas saskaņas partijas. 6. Saeimā V. Dozorcevs darbojās kā Cilvēktiesību komisijas loceklis un Pilsonības likuma izpildes komisijas loceklis. 1999. gadā devās pensijā un pievērsās rakstniecībai.
2000. gadā viņš saņēma Triju Zvaigžņu ordeni.