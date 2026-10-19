Kulbergs šonedēļ vēl nerunās ar potenciālajiem koalīcijas partneriem
"Apvienotais saraksts" (AS) tikai nākamnedēļ sāks sarunas ar potenciālajiem nākamās koalīcijas partneriem par jaunās valdības izveidi, paziņojumā masu medijiem informē Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Kulbergs iepriekš tika ieturējis vairāk nekā divas nedēļas ilgu pauzi pēc Saeimas vēlēšanām, šajā laikā oficiāli nesākot nekādas sarunas par jaunās valdības izveidošanu. Piesaucot aizņemtību ikdienas darbos, Kulbergs tika solījis šīs nedēļas sākumā informēt par sarunu plāniem, kas arī šodien izdarīts, taču pašas sarunas plānots sākt vēl pēc vairāk nekā nedēļas.
AS politiķis sarunas ar citiem politiskajiem spēkiem plāno sākt pavisam tuvu 15. Saeimas pirmajai sēdei - 28. oktobrī plānotas sarunas vispirms ar Nacionālo apvienību (NA), bet vēlāk tajā pašā dienā arī ar"Jauno vienotību" (JV). Ar šīm partijām AS jau sadarbojas esošajā valdībā.
Vienlaikus"Apvienotais saraksts" iecerējis tikties arī ar citām Saeimā pārstāvētajām partijām. Nākamajā Saeimā ir iekļuvušas arī partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV), "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" (SV/AJ) un "Progresīvie".
Pēc Kulberga paustā, valdības veidošana tikšot sākta ar vienošanos par sadarbības principiem, īstenojamajām pārmaiņām un atbildību par sasniedzamajiem rezultātiem. Premjers uzsver, ka jaunajai valdībai jābūt komandai ar skaidri definētiem mērķiem un gatavību pieņemt arī sarežģītus lēmumus.
Sarunās paredzēts pārrunāt kopīgu lēmumu pieņemšanas kārtību, domstarpību risināšanas mehānismus, valdības darba rezultātu regulāru publiskošanu, kā arī dialogu ar sabiedrību un sociālajiem partneriem.
Pēc premjera paustā, vienošanās par sadarbības principiem un sasniedzamajiem mērķiem kalpos par pamatu turpmākajām sarunām par valdības sastāvu un atbildības jomu sadalījumu
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Jau ziņots, ka 15. Saeimas vēlēšanās uzvarēja AS, iegūstot 41 deputāta mandātu. NA nākamajā parlamentā būs 10 vietas, bet JV - septiņas. LPV ir tikusi pie 17 mandātiem, SV/AJ - 15, bet "Progresīvie" - 10 vietām.
Pēc pirmajām konsultācijām ar parlamentā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem Valsts prezidents Rinkēvičs paziņojis, ka tieši Kulbergam jāuzņemas darbs pie jaunās valdības izveides.