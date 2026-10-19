Gājējs no gūtajām traumām gāja bojā.
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Šodien 15:22
Valsts policija meklē aculieciniekus traģiskajai avārijai Ogres novadā, kur fūre šorīt notrieca gājēju
Pirmdienas, 19. oktobra, rītā kravas automašīna Ogres novada Tīnūžu pagastā nāvējoši notriekusi gājēju. Valsts policija aicina atsaukties negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju.
Pirmdien, 19. oktobrī, ap pulksten 05.40 Valsts policija saņēma izsaukumu uz ceļu satiksmes negadījumu Ogres novadā, Tīnūžu pagastā, uz autoceļa P80, kur aptuveni 620 metru attālumā no rotācijas apļa, Kokneses virzienā, pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas automašīnas “Volvo” vadītājs uzbrauca gājējam, kurš negadījumā gāja bojā.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju vai video ierakstu no transportlīdzekļa videoreģistratora, kā arī personas kuras redzēja gājēju pārvietojamies konkrētajā ceļa posmā pirms notika negadījums, zvanot pa tālruņa numuru 67219837 vai 112