Polijas robežsargi palīdzēs Latvijai ķert migrantus no Baltkrievijas
No šodienas līdz 1. novembrim Polijas robežsardzes amatpersonas sniegs atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas uzraudzībā, pavēstīja robežsardze.
Polijas robežsardzes amatpersonas sniegs Latvijas kolēģiem teorētisku un praktisku atbalstu robežuzraudzības jomā, daloties profesionālajā pieredzē un zināšanās. Sadarbība veicinās abu valstu robežsardzes dienestu pieredzes apmaiņu un stiprinās sadarbību robežuzraudzības uzdevumu izpildē.
Robežsardzē skaidroja, ka sadarbības mērķis ir veicināt sabiedrisko drošību, novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, kā arī stiprināt abu valstu sadarbību pārrobežu noziedzības apkarošanā.
Polijas robežsardzes ekspertu iesaiste notiek, pamatojoties uz šā gada 2. oktobrī parakstīto vienošanos par pārrobežu sadarbību starp Latvijas Valsts robežsardzi un Polijas robežsardzi.
Šogad divpusējā sadarbībā atbalstu Latvijas robežsargiem sniedza arī Somijas, Igaunijas un Lietuvas robežsardzes amatpersonas.
Jau ziņots, ka oktobrī Valsts robežsardze un Polijas robežsardze noslēdza vienošanos par pārrobežu sadarbību, tādējādi pilnveidojot abu valstu robežapsardzības iestāžu sadarbību robeždrošības un sabiedriskās drošības jomā.
Saskaņā ar vienošanos puses savstarpēji sniegs atbalstu un apmainīsies ar informāciju par situācijām, kurām ir pārrobežu ietekme. Nepieciešamības gadījumā būs iespējams norīkot amatpersonas un nodrošināt aprīkojumu atbalsta sniegšanai otras puses teritorijā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Iepriekš vēstīts, ka pēdējās trīs dienās Valsts robežsardze novērsusi 49 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu no Baltkrievijas. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir apturēti 12 205 cilvēki.
Valdība līdz šī gada beigām pagarinājusi pastiprinātas robežapsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Tas noteikts Baltkrievijas radītās paaugstinātās nelegālo migrantu plūsmas dēļ. Pastiprinātās kontroles režīms noteikts Ludzā un Ludzas novada pagastos, Krāslavā un novada pagastos, Augšdaugavas novadā, Daugavpilī un Rēzeknes novada Kaunatas pagastā.
Pērn kopumā Valsts robežsardze novērsusi 12 046 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas-Latvijas robežu. Humānu apsvērumu dēļ robežas šķērsošana pērn nav liegta 31 nelegālajam migrantam. 2024. gadā no Baltkrievijas-Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas tika atturēti 5388 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ valstī tika uzņemti 26 cilvēki.