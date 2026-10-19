Saņemtas satraucošas īsziņas par pensijas 2.līmeņa iesaldēšanu
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klienti saņēmuši satraucošas īsziņas par pensijas 2.līmeņa iesaldēšanu. Aģentūras preses sekretāre Iveta Daine portālam Jauns.lv sacīja, ka šādas īsziņas ir krāpnieciskas un nevajag klikšķināt uz tajās esošajām saitēm.
“Mūsu konsultāciju centrā parādījās ziņa no mūsu klientiem, ka ir saņemtas šādas īsziņas,” viņa teica. Pozitīvi, ka pirmais cilvēks, kas par to uzrakstīja, saprata, ka tā ir krāpnieciska ziņa.
Aicina nesteigties ar tūlītēju rīcību
Krāpnieki ar šādām īsziņām vēlas panākt, lai cilvēki uzklikšķina uz īsziņā rakstītās saites. Parasti ir tā, ka, atverot saiti, tiek jautāti personas dati, dažkārt pat personas kods, kā arī mēdz būt aicinājums pieslēgties bankai. “Parasti krāpnieku nolūks ir tikai viens – izkrāpt naudu vai iegūt sensitīvos datus.”
Daine norādīja – ja cilvēks, saņemot šādu īsziņu, nesteidzas ar tūlītēju rīcību, viņš var pamanīt dažādas valodas kļūdas īsziņas tekstā. Ļoti svarīgi izvērtēt, kas ir tā saite, kas rakstīta īsziņā.
Konkrētās īsziņas saites beigu daļā ir rakstīts VSAA_LV, nevis vsaa.gov.lv, kā tas būtu gadījumā, ja īsziņu tiešām sūtītu VSAA. Visu valsts iestāžu mājas lapu adrešu beigu daļā ir burti gov.lv. Tāpat var redzēt, ka šajā īsziņas saitē ir jocīgi burti s.id. “Tā nevar būt valsts iestādes saite!”
“Iesaldēts”, “sabrucis” vai “nobrucis” – vārdi, kam jāpievērš uzmanība
Vēl ir svarīgi saprast, ka cilvēks nekad nevarētu saņemt ziņu no VSAA, ka viņa pensijas 2.līmenis ir iesaldēts, sabrucis vai nobrucis. VSAA nepārvalda pensiju 2.līmeni, to dara līdzekļu pārvaldītājs, ko pats cilvēks ir izvēlējies.
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Vārdi “iesaldēts”, “sabrucis” vai “nobrucis” jau uzreiz ir signāls, ka, iespējams, īsziņa ir krāpnieciska. Tādu saņemot, var pameklēt informāciju internetā, vai VSAA kādreiz vispār ir ziņojusi par pensiju 2.līmeņa iesaldēšanu. “Nē, mēs neko neiesaldējam!”
Ja tiešām VSAA būtu sūtījusi īsziņu cilvēkam, tad tekstā minētā saite aizvestu uz vietnes latvija.lv sadaļu. “Cita veida saites mēs nekad nesūtam,” VSAA preses sekretāre teica.
Portāls Jauns.lv jau vairākkārt ziņojis par dažāda veida krāpniekiem, kuri cenšas izprāpt naudu no iedzīvotājiem.