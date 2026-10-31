No policijas bēg ar kravas auto un ar pasažieri uz auto jumta, mopēdisti šķeļ Mārupes iedzīvotājus: kriminālā province
Policijai pēdējās dienās nācies dzīties pakaļ visnotaļ “eksotiskiem” satiksmes noteikumu pārkāpējiem: viens no likumsargiem bēdzis ar kravas automašīnu, bet cits uz BMW automašīnas jumta pārvadājis nepiesprādzējušos pasažieri. Savukārt Mārupes ielas un vietējos prātus traumē mopēdisti.
Audriņu pagastā kāds neadekvāts mēslotājs piegānījis Staudžu kapsētas apkārtni, pie tās izgāžot kravu ar sadzīves un būvmateriālu atkritumiem, tostarp arī vecu klozetpodu. Latvijas kartē parādījies jauns ciems – Bārble. Tas gan nav kāds jauns projekts, bet līdz ar autoceļu pārbūvētais Bārbeles ciems.
Piegāna Staudžu kapu apkārtni
Piemēslotā Staudžu kapsētas apkārtne
Pie Staudžu kapiem Rēzeknes novada Audriņu pagastā kāds izgāzis veselu lērumu drazu - gan vecu klozetpodu, gan būvniecības pārpalikumus, gan ...
Labo noskaņojumu Rēzeknes novada iedzīvotājai Gundegai Rancānei sabojājis ieraudzītais pie Staudžu kapiem Audriņu pagastā. Viņa “Facebook” dalās ar savām izjūtām: “Pēcpusdienā izbraucām rudens ainavās. Braucot pēc izjūtas, iegriezāmies celiņā uz Staudžu kapiem Rēzeknes novada Audriņu pagastā. Un, lūk! Piebraucot pie kapiem, abās celiņa pusēs kaudzes ar sadzīves atkritumiem. Tādos brīžos saprotu, ka daļai sabiedrības galvās ir… kakas. Ceru, varbūt Rēzeknes novada pašvaldības policija painteresēsies, kam šie atkritumi pieder,” un publicē fotogrāfijas ar mēslaini, kura izveidota netālu no kapsētas žoga. Tur kāds izgāzis gan vecu klozetpodu, gan būvniecības atkritumus, gan nevajadzīgas mēbeles, gan neiepatikušos gleznu, kā arī citas drazas.
Interneta komentāros minēts, ka kārtības sargi jau pievērsusies kapsētas apkārtnes piegānītāju ķerstīšanai: “Policija jau kādu laiciņu meklē, ceru, ka atradīs.”
Zemgalē parādījies jauns ciems - Bārbrle
Pēc ceļa autoceļa remonta jeb pārbūves Bauskas novada Bārbelē pirms tās parādījusies zīme, ka autobraucēji iebrauc nevis Bārbelē, kā to uzskatīja gadsimtiem ilgi (pirmo reizi Bārbeles vārds rakstītajos avotos minēts jau tālajā 1504. gadā), bet gan ciemā ar nosaukumu “Bārbrle”. “Facebook” lietotājs Andris to komentē: “Ražot brāķi Latvijā ir stilīgi! Vai tiešām uzstādītāji neredzēja kļūdu uzrakstā!? Tagad taisīs veselu iepirkumu mēnešiem ilgi, lai izlabotu brāķi. (..) Tagad kauns visas pasaules priekšā . Tā ir, kad termiņi svarīgāki par kvalitāti!”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Līvija par dīvaino ceļazīmi ironizē: “Laikam viesstrādnieku darbs. Viņi jau vēl mācās valodu.” Visdrīzāk kļūda parādījusies kādam “datoriķim”, kurš vārdus uz datora klaviatūras klabinājis automātiski, jo uz tās burts “e” un “r” ir līdzās, un ātrakstīšanas maratonā tos viegli sajaukt.
Ar kravas auto bēg no policijas
Valsts policijai Jelgavas novada Emburgā pagājušās nedēļas svētdienā, 25. oktobrī, pulksten sešos vakarā izdevās notvert bēgli, kurš no likumsargiem centās aizbēgt ar kravas automašīnu “Man”. Policija informē:
“Valsts policijas amatpersonas Emburgā, Draudzības ielā, fiksēja transportlīdzekli “Man”, kura vadītājs nepakļāvās likumsargu prasībai apstāties un uzsāka bēgšanu, savukārt pēc apturēšanas – centās aizbēgt kājām. Policijā pret vīrieti uzsākti astoņi administratīvo pārkāpumu procesi.
Likumsargi pieņēma lēmumu transportlīdzekli apturēt, tāpēc Valsts policijas dienesta automašīnai ieslēgtas bākugunis un speciālie skaņas signāli, pēc kā vairākkārt, izmantojot operatīvā transportlīdzekļa skaļruni, dots rīkojums vadītājam apturēt automašīnu, taču viņš uz to nereaģēja un turpināja kustību pa Draudzības ielas vidus daļu, tādējādi liedzot policijas ekipāžai apdzīt transportlīdzekli. Vadītājs iebrauca privātā teritorijā, kur arī turpināja braukšanu, neapstājoties. Likumsargi pakaļdzīšanās laikā pamanīja blakus esošo ceļu, kā rezultātā radās iespēja apbraukt smago automašīnu. Piebraucot automašīnai no priekšpuses, tās vadītājs apstājās un izkāpa no automašīnas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Likumsargi ar transportlīdzekļa vadītāju uzsāka sarunu, kuras laikā pieprasīja viņam uzrādīt transportlīdzekļa vadītāja apliecību vai personu apliecinošu dokumentu, uz ko vīrietis atbildēja, ka viņam nav līdzi nekas no minētā. Sarunas laikā vadītājam tika pieprasīts stāvēt uz vietas līdz tiks noskaidrota viņa personība, taču vīrietis nepakļāvās policijas darbinieku prasībām un staigāja dažādos virzienos, attālinoties no policista. Policisti vīrieti brīdināja, ka nepakļaušanās gadījumā vīrietis var tikt aizturēts un pretošanās gadījumā var tikt izmantoti speciālie līdzekļi.
Kādā brīdī, izmantojot situāciju, kad policists devās pēc tālruņa, vīrietis mēģināja aizbēgt kājām. To redzot, likumsargi deva rīkojumu apstāties, taču vīrietis to ignorēja un turpināja bēgt, taču persona tika panākta un uzlikti roku dzelži. Likumsargi veica alkohola pārbaudi vīrieša izelpā un alkohola reibums netika konstatēts. Pārbaudot automašīnas “Man” sakabē esošo puspiekabi, konstatēts, ka tai nav valsts reģistrācijas numura zīmes, tā nav reģistrēta un tai nav veikta tā civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kā arī nav veikta tehniskā apskate.
Valsts policijā pret vīrieti uzsākti astoņi administratīvo pārkāpumu procesi: * par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav numura zīme; * par tāda transportlīdzekļa izmantošanu satiksmē, par kuru nav veikta tā civiltiesiskā apdrošināšana; * par tāda transportlīdzekļa izmantošanu satiksmē, kuram nav veikta tehniskā apskate; * par tāda transportlīdzekļa izmantošanu satiksmē, kurš nav reģistrēts; * par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu bez uzaicinājuma, ja tas apturēts pēc policijas darbinieka pieprasījuma; * par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāds no vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem; * par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu un * par nepakļaušanos personas, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu).
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, par bēgšanu piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 1200 – 2000 eiro un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.”
No “bembja” jumta noceļ nepiesprādzējušos pasažieri
Savukārt Jēkabpilī policijai nācās apturēt vēl dīvaināku satiksmes noteikumu pārkāpēju, ziņo jekabpilslaiks.lv: “21. oktobrī neilgi pēc pusnakts Valsts policija Varoņu ielā pamanīja automašīnu BMW, uz kuras jumta atradās cilvēks. Automašīna nogriezās pa kreisi uz Varoņu ielu un, neievērojot luksofora aizliedzošo signālu, turpināja braukt Madonas ielas virzienā.”
Likumsargi ieslēdza dienesta automašīnas bākugunis un devās apturēt transportlīdzekli. Piebraucot pie BMW, policisti pamanīja, ka vadītājs pārsēžas pasažiera sēdeklī, savukārt cilvēks, kurš atradās uz automašīnas jumta, no tā nolēca un palika pie transportlīdzekļa.
Pie automašīnas stūres bija sēdies deviņpadsmitgadīgs jaunietis. Policistiem pieprasot uzrādīt vadītāja apliecību, viņš atzina, ka viņam tās nav, jo vadīšanas tiesības esot atņemtas jau par iepriekš izdarītiem pārkāpumiem. Tāpat viņš apstiprināja, ka ir lietojis alkoholu. Pārbaudē jaunieša izelpā konstatēts 1,09 promiļu liels alkohola reibums.
Pret viņu uzsākts kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Savukārt administratīvo pārkāpumu procesi sākti par luksofora aizliedzošā signāla neievērošanu un nepiesprādzēta pasažiera pārvadāšanu. Pasažieris – 22 gadus vecs jaunietis – atradās uz automašīnas jumta, turoties pie virsbūves.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Valsts policija atgādina, ka šāda rīcība nopietni apdraud cilvēka dzīvību un veselību. Transportlīdzekļu vadītājiem un pasažieriem braukšanas laikā jālieto drošības jostas, ja sēdvietas ar tām ir aprīkotas. Par nepiesprādzēšanos vai nepiesprādzēta pasažiera pārvadāšanu transportlīdzekļa vadītājam paredzēts naudas sods no 30 līdz 70 eiro.
Mopēdisti Mārupē sašķel vietējo mieru
Mārupes novadā jauniešu uzvedība un pārvietošanās ar motorolleriem un mopēdiem radījusi iedzīvotāju neapmierinātību. Šā gada pirmajos deviņos mēnešos pašvaldības policija saņēmusi 76 sūdzības un sākusi 44 administratīvā pārkāpuma procesus, tostarp 16 par sabiedriskā miera traucēšanu, ziņo novada pašvaldība.
Novada pašvaldības policija norāda, ka reģistrētais pārkāpumu skaits ir ievērojams un uzsver, ka jauniešu brīvā laika pavadīšana nedrīkst traucēt citu iedzīvotāju mieru un apdraudēt drošību, īpaši vakara un nakts stundās:
“Lai ierobežotu pārkāpumus, pašvaldības policija pastiprināti kontrolē jauniešu pulcēšanās vietas. Šajā sezonā policijas darbinieki vairāk nekā simts reižu pārrunājuši ar jauniešiem satiksmes drošības un uzvedības jautājumus. Tomēr policija uzsver, ka ar kontroles pasākumiem vien nepietiek. Būtiska loma ir arī vecākiem, kuri aicināti ar bērniem un jauniešiem pārrunāt ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un cieņu pret apkārtējiem.”
Tāpat vecākiem ieteikts interesēties par to, kur un kā jaunieši pavada vakarus, kā arī atgādināt, ka trokšņošana, pārgalvīga braukšana un citu cilvēku miera traucēšana nav pieļaujama. Pašvaldības policija atgādina, ka jauniešiem ir tiesības uz brīvā laika pavadīšanu, taču arī pārējiem novada iedzīvotājiem ir tiesības uz mieru un drošību.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Novada deputāts Arnis Priediņš (“Latvijas attīstībai”) uzsver: “Šis būtu jāuztver kā savlaicīgs un draudzīgs brīdinājums pirms nākamās motorolleru sezonas. Proti, šis ir tikai sākums - nākamajā sezonā pievērsīsim pastiprinātu uzmanību kārtībai mūsu ielās. Jauniešiem neapšaubāmi ir tiesības izklaidēties un atpūsties, taču ne uz citu līdzcilvēku miera rēķina. Vecāki, pasekojiet līdzi savu bērnu motorolleru tehniskajam stāvoklim. Ja jūs atceraties laikus, kad paši šos nu jau izaugušos jauniešus stūmāt bērnu ratos vai midzinājāt gultā pie atvērta loga, padomājiet arī šobrīd par citiem jaunajiem vecākiem, kuru bērnus gan ratos, gan gultās modina “ķūnētu” motorolleru dārdoņa.”
Vietvaras apņēmība apklusināt mopēdistus mārupiešus sadalījusi divās ierakumu frontēs, par ko liecina desmitiem ierakstu “Facebook” komentāru sadaļā:
* “Man atšķirībā no viņiem, vasarā nav brīvlaika. Ja vienos naktī kādi desmit gāzē gar logiem, ir pamatoti iebildumi, jo tiek traucēts naktsmiers. Kas tad šiem - nākamajā dienā var gulēt, cik gribās. Man, savukārt, 6:00 jāceļas uz darbu,”; * “Nav tas normāli! Nekādas cieņas pret citiem! Kur vecāki skatās? Tas tā kā normāli, ka sīkais naktī kaut kur vizinās?”; * “Nekādu problēmu vietās, kas netraucē iedzīvotāju mieru. Bet iet runa par vakariem ap 22:00, kad liek gulēt mazos bērnus.|
* “Metiet man ar akmeņiem… Redzot, ka jauniešu bars ir sapulcējušies pie “Rimi” ar saviem rolleriem un uzrūcina, man parādās smaids: “Ak, zaļā jaunība!” Lai tiem jauniešiem forša dzīve! Viņi uzrūcina un aizbrauc,”; * “Mūsu dienās visi māk tikai skaļi čīkstēt, nav miera.... būtu priecājušies, ka jaunieši nodarbojas ar mopēdiem, ne narkotikām,”; * “Noteikumi un drošība nav apspriežami – jāievēro, un viss. Taču, katru uz motorollera uzreiz uztvert par potenciālu huligānu arī nevajadzētu. Citiem jauniešiem tas ir tikai pārvietošanās līdzeklis, jo ar sabiedrisko mūsu novadā ir, kā ir.”