Pieprasījums pēc gripas vakcīnām pārsniedz piedāvājumu
Ģimenes ārstu praksēs pieprasījums pēc gripas vakcīnām patlaban pārsniedz piedāvājumu, atzina Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas (LĢĀA) vadītāja Alise Nicmane-Aišpure.
Ģimenes ārstiem ir pieejamas iepriekš pasūtītās valsts apmaksātās vakcīnas bērniem ar hroniskām saslimšanām vecumā no diviem līdz 18 gadiem. Ļoti nelielā daudzumā piegādātas arī senioriem paredzētās vakcīnas.
Pēc Nicmanes-Aišpures teiktā, ģimenes ārstu prakses saņēmušas mazāk nekā 10% no pasūtītajām senioriem paredzētajām vakcīnām. Pārējās senioriem paredzētās vakcīnas solīts piegādāt šonedēļ.
Savukārt bērniem vecumā no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem un pieaugušajiem līdz 60 gadu vecumam paredzētās vakcīnas pašlaik neesot pieejamas. Ģimenes ārstu praksēm nav iespējams iegādāties ne maksas vakcīnas, ne arī saņemt valsts apmaksātās vakcīnas, jo šīm iedzīvotāju grupām paredzēto vakcīnu piegādes vēl gaidāmas oktobrī un novembrī, norādīja Nicmane-Aišpure.
Jau ziņots, ka Latvijā sākusies 2026.-2027. gada gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida, oktobra sākumā informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).
Šajā sezonā Eiropā aizkavējies pretgripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ vakcīnu piegādes Latvijā šogad notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts, skaidrojis SPKC. Nacionālais veselības dienests norādījis, ka vakcīnu ražošana aizkavējusies, jo novēloti saņemta informācija par vakcīnās izmantojamiem gripas vīrusa serotipiem.
Valsts apmaksāta vakcinācija pret gripu šajā sezonā tiks nodrošināta ar trim vakcīnām, kas paredzētas dažādām iedzīvotāju grupām. Latvijā jau saņemta intranazālā vakcīna "Fluenz", kas paredzēta bērniem vecumā no diviem līdz 17 gadiem ieskaitot, kuri pieder noteiktām veselības riska grupām.
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Ģimenes ārstu praksēm sāktas gripas vakcīnu "Efluelda" piegādes - tās paredzētas iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem, kā arī cilvēkiem ar vidēju vai smagu imūnsupresiju.
Savukārt vakcīnas "Vaxigrip", kas paredzētas citām valsts apmaksātas vakcinācijas mērķa grupām, tai skaitā pieaugušajiem un bērniem ar hroniskām slimībām, Latvijā plānots saņemt līdz 13. novembrim.
Riska grupu pacientus SPKC aicina par vakcināciju interesēties sava ģimenes ārsta praksē.
SPKC apkopotie dati liecina, ka monitoringa sezonas sākumā gripas un citu akūtu elpceļu infekciju izplatība saglabājas salīdzinoši zema un ir nedaudz zemāka nekā iepriekšējās sezonas attiecīgajā periodā. Pirmie laboratoriski apstiprinātie gripas gadījumi Latvijā šajā sezonā reģistrēti jau pirms monitoringa sākuma un bijuši saistīti ar ceļošanu ārpus Latvijas.
Gripas 2026.-2027. gada sezonā monitoringā iesaistītas 48 ģimenes ārstu prakses desmit administratīvajās teritorijās. Tās katru nedēļu sniedz informāciju par pacientiem, kuri vērsušies ar gripas, citu akūtu elpceļu infekciju un pneimonijas simptomiem.
Tiek apkopota arī informācija par pacientu hospitalizāciju, smagām akūtām respiratorām infekcijām un elpceļu infekciju izraisītāju cirkulāciju. Laboratoriskie izmeklējumi palīdz noteikt gripas, Covid-19, RSV infekcijas un citu elpceļu vīrusu izplatību Latvijā.
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Gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringu katru gadu veic visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, nodrošinot savlaicīgu epidemioloģiskās situācijas novērtēšanu, gripas vīrusu cirkulācijas uzraudzību, kā arī sabiedrības veselības pasākumu plānošanu un īstenošanu.
Valsts 2026./2027. gada gripas sezonai plāno iegādāties 148 336 pretgripas vakcīnu devas, kas ir par 9216 devām jeb 6,6% vairāk nekā tika iepirkts iepriekšējā sezonā.
Vakcīnu iegādei šajā sezonā paredzēti 2 482 959,64 eiro. Vajadzības gadījumā šosezon varētu iegādāties arī papildu vakcīnu devas, norādījis NVD.
Iepriekšējā gripas sezonā valsts sākotnēji iepirka 133 120 pretgripas vakcīnu devu, kas bija par 1,9% vairāk nekā vēl sezonu iepriekš. Vēlāk tika iegādātas papildu 6000 pretgripas vakcīnu devas nepilnu 20 000 eiro vērtībā, tādējādi kopumā iepērkot 139 120 devu.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes infektologi norādījuši, ka gripas cirkulācija šogad sākusies agri un arī gripas epidēmija varētu sākties agrāk nekā ierasts. Ārsti atgādina, ka gripa var izraisīt smagas komplikācijas, īpaši cilvēkiem riska grupās.
Valsts apmaksāta vakcinācija pret gripu pienākas bērniem vecumā no sešiem līdz 23 mēnešiem ieskaitot, grūtniecēm un cilvēkiem vecumā no 60 gadiem. To var saņemt arī bērni no 24 mēnešiem līdz 17 gadiem ieskaitot un pieaugušie no 18 gadiem ar hroniskām plaušu, kardiovaskulārām, vielmaiņas vai nieru slimībām, psihiskām slimībām vai imūndeficītu, kā arī tie, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju.
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Vakcinācija apmaksāta arī bērniem no 24 mēnešiem līdz 17 gadiem ieskaitot, kuri ilgstoši saņem acetilsalicilskābes terapiju, ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kuras darba pienākumu veikšanā ir tuvā kontaktā ar pacientiem, ilgstošas sociālās aprūpes centru un paliatīvās aprūpes darbiniekiem, kuri darba pienākumu veikšanā ir tuvā kontaktā ar klientiem, kā arī ilgstošas sociālās aprūpes centru klientiem.
Par atbilstību šīm grupām un vakcinācijas iespējām iedzīvotāji aicināti interesēties sava ģimenes ārsta praksē.