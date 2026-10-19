Sniegs pēc trim nedēļām? Latvijas dabas pētnieks atklāj, ko liecina viņa novērojumi
Latviešu dabas norišu pētnieks un pazinējs Vilis Bukšs savā ierakstā soctīklos pārsteidzis ar novērojumiem par pirmo sniegu. Kad tas Latvijā varētu būt gaidāms?
"18. oktobrī lielā augstumā no ziemeļaustrumiem masveidīgi lidoja sējas zosis. Ceļoja pirmie gulbju kāši un žēli svilpoja svilpji jeb sarkankrūtīši. "Kad gulbji aizlaižas, tad trešā dienā snigs," tā Imants Ziedonis. Bet pārgrozot šos vārdus, tad pēc trīs nedēļām būs sniegs," savā "X" kontā dalās dabas vērotājs Vilis Bukšs.
Pērn pirmās sniegpārslas novērotas 2025. gada 12. oktobrī Balvu novadā.
Kā liecina Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) publiskotā jaunākā informācija, šīs nedēļas sākumā laika apstākļus turpinās ietekmēt anticiklons, līdz ar to atmosfēras spiediens vēl paaugstināsies, dienas aizritēs bez nokrišņiem un varēs baudīt saules starus.
Debesīm skaidrojoties, naktis būs vēsas – daudzviet termometra stabiņš noslīdēs līdz -1…+4° atzīmei. Savukārt no nedēļas vidus laika apstākļi mainīsies – valsti šķērsojot nokrišņu zonām, dienas būs lietainas, arī vējš pastiprināsies.
Pirmdien gaidāms saulains laiks, bet otrdien saule mīsies ar mākoņiem. Laiks būs sauss un pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš. Naktī uz pirmdienu vietām Kurzemē veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Naktīs gaiss atdzisīs līdz -1…+4°, vietām Kurzemes piekrastē aizvien būs siltāks – tur +5…+8°, bet dienās maksimālā gaisa temperatūra būs +8…+11°.
Trešdien mākoņu daudzums palielināsies, vien vietām debesīm skaidrojoties. Jau naktī vietām būs vērojami lietus mākoņi, bet dienā līs Latvijas teritorijas lielākajā daļā. Austrumu, dienvidaustrumu vējš no dienas vidus līča piekrastē un austrumos pastiprināsies brāzmās līdz 15-16 m/s. Laiks kļūs siltāks – naktī gaiss atdzisīs līdz +5…+10°, savukārt dienā termometra stabiņš sasniegs +11…+15° atzīmi.
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Nedēļas izskaņā Latvijas teritoriju šķērsos jaunas nokrišņu zonas, līdz ar to daudzviet palaikam gaidāms lietus. Daždien arī vējš pastiprināsies un kļūs brāzmains. Pašreizējās prognozes liecina, ka ceturtdiena būs nedēļas siltākā diena – gaiss visā teritorijā iesils līdz +15...+17°.