Mūžībā devusies ilggadējā lauku kopienu attīstības veicinātāja Daiga Gargurne
17. oktobrī mūžībā devusies Latvijas Lauku foruma padomes priekšsēdētāja un biedrības “SATEKA” valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne, paziņojis Latvijas Lauku forums.
Daiga Gargurne devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas lauku, vietējo kopienu un LEADER kustības attīstībā. Kolēģi viņu atceras kā enerģisku, prasīgu un sirsnīgu cilvēku, kurš ne tikai uzņēmās iniciatīvu, bet arī neatlaidīgi strādāja, lai ieceres pārtaptu reālos darbos.
“Viņas spēka, noteiktības, rūpības, ideju, prasīguma un sirsnības mums ļoti pietrūks. Un vienkārši pašas Daigas,” atvadu vēstījumā raksta Latvijas Lauku foruma un vietējo rīcības grupu saime.
Gargurne gadiem ilgi darbojās biedrībā “SATEKA”, palīdzot īstenot dažādas ieceres Gulbenes novadā, atbalstot uzņēmējus un vietējās iniciatīvas, kā arī iedrošinot cilvēkus uzlabot dzīvi savās kopienās.
Viņas darbs sniedzās arī ārpus novada robežām. Ar savu pieredzi, precizitāti un neatlaidību viņa iesaistījās LEADER kustības attīstībā visas Latvijas mērogā, palīdzot pilnveidot nosacījumus, risinājumus un darba praksi.
Kļūstot par Latvijas Lauku foruma padomes priekšsēdētāju, Gargurne kļuva par nozīmīgu atbalstu organizācijas komandai. Viņa piedalījās gan svarīgu lēmumu pieņemšanā un plānošanā, gan praktiskajā darbā un pasākumu organizēšanā.
Arī šogad starptautiskajā LEADER konferencē LINC, kurā pulcējās dalībnieki no visas Eiropas, viņa uzņēmās sporta dienas organizēšanu. Kolēģi uzsver, ka viņas radošums un rūpība palīdzēja radīt aktivitātes, kas dalībniekus saliedēja un guva plašu atzinību.
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Latvijas Lauku forums atceras Gargurni arī kā cilvēku, kurš prata pamanīt un novērtēt citu paveikto. Viņa iedrošināja cilvēkus, palīdzēja kolēģiem un projektu īstenotājiem, kā arī rūpējās, lai atzinību saņemtu arī tie, kuri paši nemēdza būt uzmanības centrā.
Viņai tuva bija daba, ceļošana un kalni, kā arī fotografēšana un augi.
Kolēģi uzsver, ka Gargurnes ieguldījums turpinās dzīvot biedrības “SATEKA” darbā, Latvijas Lauku forumā, LEADER kopienā un cilvēkos, kuri no viņas mācījušies, saņēmuši palīdzību vai iedrošinājumu.
Latvijas Lauku foruma un vietējo rīcības grupu saime izteikusi līdzjūtību Daigas Gargurnes ģimenei, tuviniekiem un visiem, kuriem viņa bija dārga.