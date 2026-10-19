Policija pie diviem Daugavpils iedzīvotājiem izņem narkotiskās un psihotropās vielas
Oktobra sākumā Valsts policijas amatpersonas Daugavpilī divos iepriekš uzsāktos kriminālprocesos, saistībā ar nelikumīgu narkotisko vielu apriti veica kratīšanas. Likumsargi no aprites izņēma ievērojamu narkotisko vielu daudzumu. Kopumā abu kratīšanu laikā izņemti 65 grami amfetamīna, septiņas šļirces ar amfetamīna šķidrumu un 85 psihotropās vielas saturošas tabletes.
2026. gada 9. oktobrī vienā no iepriekš uzsāktajiem kriminālprocesiem, pārbaudot operatīvo informāciju, par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas Daugavpilī veica sankcionētu kratīšanu pie 1994. gadā dzimuša vīrieša. Policijas darbinieki atrada un izņēma 50 gramus amfetamīna, septiņas pilnas šļirces ar amfetamīna šķidrumu un vēl sešas MDMA tabletes.
Savukārt šā gada 13. oktobrī, turpinot mērķtiecīgu darbu narkotisko vielu nelikumīgas aprites apkarošanā, amatpersonas citā iepriekš uzsāktā kriminālprocesā veica sankcionētu kratīšanu Daugavpilī pie 1995. gadā dzimušas personas. Likumsargi pie personas atrada un izņēma:
- 15 gramus amfetamīna;
- 59 “Clonazepam” tabletes;
- 10 “Subutex” tabletes;
- 10 “Tramadol” tabletes.
Uzsāktajos kriminālprocesos turpinās izmeklēšana. Precīzu izņemto vielu sastāvu noteiks pēc nozīmētajām ekspertīzēm.
Valsts policijā uzsākti divi kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 253.1 panta pirmās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
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Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Valsts policija atgādina, ka apreibinošo vielu aprite Latvijā ir nelegāla un ir sodāma, un aicina iedzīvotājus informēt Valsts policiju, ja ir aizdomas par personām, kuras nodarbojas ar apreibinošo vielu nelegālu apriti. Atgādinām, ka ziņot var pa tālruni 112, kā arī zvanot uz Valsts policijas uzticības tālruni 67075444 (šis ir automātiskais atbildētājs, tāpēc informāciju precīzi jādefinē), vai arī rakstot uz e-pastu uzticiba@vp.gov.lv.