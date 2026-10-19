Lācis Vidzemē regulāri posta lauku sētas un nogalina vistas; DAP izsniedz atļauju to nomedīt
Šovasar Valmieras novada Rencēnu un Ēveles pagastos iedzīvotāji vairākkārt piedzīvojuši lāču apciemojumus, kas beigušies ar izpostītiem bišu stropiem, salauztiem vistu aplokiem un nogalinātiem mājputniem. Ņemot vērā atkārtotos postījumus un bažas par cilvēku drošību, vienam no problemātiskajiem dzīvniekiem izsniegta atļauja to nomedīt, vēsta LSM.lv.
Lācis vienā nedēļā mājas pagalmā ieradies piecas reizes
Rencēnu pagasta iedzīvotājas Gitas Dikensones ģimenei šovasar lāča apciemojumi kļuvuši par nopietnu problēmu. Dzīvnieks vairākkārt ielauzies vistu aplokā, sabojājis žogu un apciemojis arī bišu stropus.
Ģimene zaudējusi sešas vistas un gaili. Kā stāsta Dikensone, vienā nedēļā lācis pagalmā parādījies piecas reizes, bet augustā manīts vēl vairākas reizes.
Biežo apciemojumu dēļ ģimene vairs nejūtas droši savā pagalmā. Iedzīvotāji no rītiem un vakaros pārbauda, vai tuvumā nav lāča, un cenšas pasargāt mājputnus. Pēc mednieka ieteikuma pagalmā arī tiek atskaņots radio, lai aizbiedētu dzīvnieku.
Lāči manīti arī citviet apkārtnē. Kādam kaimiņam dzīvnieks uzlauzis kūti, savukārt Jērcēnu pagastā lācis divreiz parādījies pie kādas mājas. Tās iedzīvotājs stāstījis, ka, atgriežoties no pastaigas ar suņiem, sastapis lāci starp sevi un māju.
Atļauja izsniegta konkrēta lāča nomedīšanai
Ņemot vērā iedzīvotāju ziņojumus par atkārtotajiem postījumiem un bažām par drošību, Valmieras novada pašvaldība vērsusies Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP), lūdzot risināt situāciju.
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DAP pārstāve skaidrojusi, ka Vidzemē — Valmieras, Valkas un Limbažu novados — lāču ir vairāk nekā citviet Latvijā. Vienlaikus postījumus parasti rada nevis visi lāči, bet gan atsevišķi dzīvnieki, kas pieraduši uzturēties cilvēku tuvumā un vairs no tiem neizvairās.
Pēc postījumu vietās ievākto paraugu analīzes identificēts viens lācis, kas specializējies uz vistām. Pašvaldībai izsniegta atļauja deleģēt medniekus šī konkrētā dzīvnieka nomedīšanai.
Iedzīvotājiem jāiemācās sadzīvot ar lāčiem
DAP atzīst, ka, pieaugot lāču skaitam Latvijā, cilvēkiem jāpierod pie biežākas šo dzīvnieku klātbūtnes. Taču situācijās, kad lāči regulāri apmeklē māju pagalmus, posta īpašumu un nebaidās no cilvēkiem, nepieciešami īpaši risinājumi.
Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus iepazīties ar tās tīmekļvietnē pieejamajiem ieteikumiem, kā rīkoties, sastopot lāci, un kur ziņot par šādiem gadījumiem atbilstoši to bīstamībai.