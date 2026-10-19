VDD nesāks kriminālprocesu pēc "Stoli" īpašnieka Šeflera iesnieguma par Šķēli
Valsts drošības dienests (VDD) atteicies sākt kriminālprocesu pēc Krievijā dzimušā miljardiera, alkoholisko dzērienu ražotāja "Stoli" īpašnieka Jurija Šeflera iesnieguma, kurā viņš mudinājis izmeklēt bijušā Latvijas Ministru prezidenta Andra Šķēles darbības.
Izvērtējot iesnieguma saturu atbilstoši savai kompetencei, VDD nekonstatēja tādu noziedzīgu nodarījumu sastāva pazīmes, kuru izmeklēšana ir dienesta kompetencē. Ņemot vērā minēto, VDD 13. oktobrī pieņēma lēmumu par atteikšanos sākt kriminālprocesu, par to informējot iesniedzēju.
Šeflers intervijā laikrakstam "The Telegraph" apgalvojis, ka Šķēle ir saistīts ar Krievijas diktatora Vladimira Putina iekšējo loku un pēc Maskavas rīkojuma mēģina pārņemt viņa uzņēmumu "SPI Group".
Šeflers intervijā teica, ka "SPI Group" pārņemšanas mēģinājums ir daļa no plašāka Kremļa plāna sodīt viņu par pretestību Putina mēģinājumiem renacionalizēt viņa uzņēmumu pirms 20 gadiem, kā arī par Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā kritizēšanu. Viņš piebilda, ka Putins viņu uzskatījis par tik lielu draudu, ka Krievijas Federālais drošības dienests 2005. gadā mēģināja viņu nolaupīt ceļā uz Kirgizstānu.
Šeflers apgalvo, ka tagad Putins mainījis taktiku un izmanto Šķēli, lai iznīcinātu viņa uzņēmumus. Viņš paziņoja, ka iesniedzis dokumentus Latvijas VDD, mudinot izmeklēt bijušā premjerministra darbības.
"Es aicinu Latvijas drošības dienestus izmeklēt bijušā premjerministra Andra Šķēles rīcību, tostarp viņa saikni ar personām, kas ir tuvas Vladimiram Putinam, un viņa acīmredzamo lomu centienos atņemt man kontroli pār manu uzņēmumu," teica Šeflers, kurš 2022. gadā, protestējot pret Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā, mainīja sava degvīna zīmola nosaukumu no "Stolichnaya" uz "Stoli".
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Dokumentos, ko Šeflers iesniedzis VDD un ar kuriem iepazinies arī "The Telegraph", Šeflers apgalvojis, ka Šķēle ar viņu tikās Rīgā 2026. gada 1. septembrī un pieprasīja, lai viņš atsakās no kontroles pār saviem uzņēmumiem. Šeflers apgalvo, ka Šķēle tikšanās laikā piedāvājis atrisināt pastāvošās "SPI Group" finanšu problēmas, pārņemot uzņēmumu.
Šeflers esot šo piedāvājumu kategoriski noraidījis, apsūdzot Šķēli, ka viņš darbojas Putina aģentu interesēs.
Šķēle paziņojumā laikrakstam "The Telegraph" kategoriski noliedza Šeflera apgalvojumus.
Tāpat ziņots, ka pēc dzērienu ražotāja AS "Amber Latvijas balzams" tiesiskās aizsardzības procesa lietas izbeigšanas Valsts ieņēmumu dienests (VID) atkārtoti bloķējis kompānijas kontus.
"Amber Latvijas balzams" ir daļa no starptautiska alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas koncerna "Amber Beverage Group", kas strādā no galvenā biroja Luksemburgā, kā arī caur ražošanas un izplatīšanas uzņēmumiem Baltijas valstīs un citviet pasaulē.
"Amber Beverage Group" īpašnieks ir Šeflers.
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