Divi motociklisti riskē ar drošību sociālo tīklu satura dēļ.
112
Šodien 11:34
Divi motociklisti riskē ar drošību sociālo tīklu satura dēļ
Divi motociklisti Rīgā, Lubānas un Krasta ielas apkaimē, pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus un veikuši bīstamus manevrus, lai radītu saturu sociālajiem tīkliem, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Bīstamas situācijas ceļu satiksmē Lubānas un Krasta ielu apkaimē Rīgā, izraisīja divi motociklu vadītāji, kuri centās izveidotu viņuprāt interesantu saturu savu sociālo tīklu lapām.
Transportlīdzekļu vadītāji pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu un citus ceļu satiksmes noteikumus, taču par to saņēma gan apbrīnu, gan uzslavas interneta lietotāju komentāros.