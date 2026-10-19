Toms Rudzinskis izdod jaunu albumu un aicina uz vienīgo prezentāciju Latvijā koncertzālē “Cēsis”
Saksofonists un komponists Toms Rudzinskis izdod starptautiskā džeza projekta ABYSS otro studijas albumu “ABYSS II”. Jaunā albuma koncerttūre aptver Dāniju, Igauniju, Latviju un Lietuvu, bet vienīgais programmas koncerts Latvijā notiks 24. oktobrī koncertzālē “Cēsis”.
Jaunajā albumā Rudzinskis turpina attīstīt projekta ABYSS skanējumu, apvienojot laikmetīgo džezu ar elektroniku, progresīvā roka elementiem un brīvu improvizāciju. Deviņās kompozīcijās smagi ģitāras rifi un sarežģīti ritmi mijas ar plašām melodijām un mierīgākiem, liriskākiem fragmentiem. Salīdzinājumā ar 2023. gadā izdoto un ar “Zelta Mikrofonu” godalgoto debijas albumu jaunais ieraksts ir tumšāks un ar izteiktāku vokāla klātbūtni.
“Pirmajā ABYSS albumā pievērsos individuālā varoņa ceļojumam, bet šoreiz gribēju paskatīties plašāk – uz veselas civilizācijas rašanos, attīstību, sabrukumu un atdzimšanu. Mani interesēja, kā šos procesus iespējams izstāstīt ar mūziku, nepasakot klausītājam priekšā vienu konkrētu interpretāciju,” albuma ieceri skaidro Toms Rudzinskis.
Albuma prezentācijas koncerts notiks 24. oktobrī plkst. 19.00 koncertzālē “Cēsis”, kur Rudzinskis šogad ir koncertcikla “Jazz Lounge” rezidents. Kopā ar viņu uz skatuves kāps vokāliste Kristīne Cīrule un pianists Edgars Cīrulis no Latvijas, Ukrainā dzimušais un Vācijā dzīvojošais ģitārists Igor Osypov, kā arī dāņu basists Kenneth Dahl Knudsen un bundzinieks Matias Fischer. Šī būs vienīgā iespēja Latvijā dzirdēt jauno ABYSS programmu šīs Eiropas koncerttūres laikā. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzē”.
“ABYSS II” ierakstīts AUSS Studio Rīgā, piedaloties Tomam Rudzinskim, Kristīnei Cīrulei, Igor Osypov, Povel Widestrand, Kenneth Dahl Knudsen un Matias Fischer. Ieraksta inženieris – Gatis Zaķis, albumu miksējis Charis Karantzas, bet māsterējis Douglas Henderson. Albuma vizuālā darba autors ir John Martin, savukārt sadarbībā ar “Jersika Records” izdotās vinila plates noformējumu veidojis Ēriks Radželis. Albums tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
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Toms Rudzinskis ir latviešu saksofonists un komponists, Amsterdamas konservatorijas absolvents un starptautisku džeza konkursu laureāts. Viņa albumi “ABYSS” (2023) un “Interception” (2024) divus gadus pēc kārtas ieguvuši “Zelta Mikrofonu” labākā džeza albuma kategorijā. Rudzinskis nominēts arī Lielajai mūzikas balvai 2024 kategorijā “Par izcilu sniegumu džezā”.
Plašāk par Tomu Rudzinski
Toms Rudzinskis ir viens no aktīvākajiem Latvijas džeza saksofonistiem un komponistiem, kura darbība aptver laikmetīgo džezu, improvizāciju un mūziku lielākiem instrumentālajiem sastāviem. Amsterdamas konservatorijas absolvents un starptautisku džeza konkursu laureāts, kurš regulāri koncertē un sadarbojas ar mūziķiem dažādās Eiropas valstīs.
Rudzinska diskogrāfijā ir debijas albums “ABRA” (2014), analogi ierakstītais “Locomotion!” (2017) kopā ar austriešu trompetistu Gerhard Ornig un starptautiskais bigbenda projekts “Space Big Band” (2021), kas tapis sadarbībā ar dāņu basistu un komponistu Kenneth Dahl Knudsen. “Space Big Band” saņēmis Latvijas un Dānijas mūzikas balvu nominācijas, iekļauts “European Jazz Media Chart”, kā arī “Lufthansa” un “Qatar Airways” lidojumu mūzikas programmās.
2023. gadā Rudzinskis izdeva konceptuālo džeza un fjūžena albumu “ABYSS”, kas ieguva Latvijas mūzikas ierakstu gada balvu “Zelta Mikrofons” kā labākais džeza albums un tika nominēts gada albuma kategorijā. Panākumiem sekoja Toma Rudzinska kvarteta albums “Interception” (2024), kas arī saņēma “Zelta Mikrofonu” labākā džeza albuma kategorijā un gada albuma nomināciju. Rudzinskis tika nominēts arī Lielajai mūzikas balvai 2024 kategorijā “Par izcilu sniegumu džezā”.
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2026. gadā Rudzinskis turpina attīstīt starptautisko projektu ABYSS, izdodot tā otro studijas albumu “ABYSS II” un dodoties koncerttūrē Dānijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Šogad viņš ir arī koncertzāles “Cēsis” koncertcikla “Jazz Lounge” rezidents, cikla ietvaros pulcējot mūziķus no dažādām valstīm.
Līdzās koncertdarbībai Rudzinskis darbojas arī džeza izglītībā, pasniedzot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Viņa starptautisko profesionālo pieredzi papildina panākumi konkursos “Keep an Eye”, “Meer Jazz” un Burghausenas džeza konkursā, kā arī Amsterdamas koncertzāles “Bimhuis” džeza vēstnieka pieredze.
“Te ir viss, ko varam vēlēties – izcila tehniska meistarība un oriģinālas idejas, tradīciju pārzināšana vienlaikus ar savu laikmetīgu redzējumu, kvalitāte, brīvība un iedvesma. Lai gan kompozīcijas ir ļoti sarežģītas, tās klausīties ir viegli un aizraujoši.”