Uz Nacionālā teātra skatuves top “Dons Žuans” Aleksandra Morfova skatuves versijā
29. oktobrī Latvijas Nacionālā teātra Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvos Moljēra “Dons Žuans” – jauniestudējums Aleksandra Morfova (Bulgārija) režijā. Režisora atgriešanās Latvijā pēc sešu gadu pārtraukuma vienlaikus ir viņa debija Nacionālajā teātrī, piedāvājot savu skatījumu uz vienu no Eiropas civilizācijas arhetipiem un aktualizējot jautājumu par cilvēka brīvības robežām.
Izrādes anotācija: “Franču klasiķa pievēršanās kaimiņvalstī Spānijā radītajam cilvēka arhetipam – baudas, kaisles un skepses pārņemtam indivīdam jeb donžuānam – ļauj šodienas skatītājam izvērtēt pasaules likumsakarīgo ceļu pretī krāsainajam haosam, kurā mēs visi dzīvojam. Cits, izbaudot laika paātrinājumu un mūžīgo kustību, cits ar bailēm no tā, kurp veļas pasaule un mēs līdzi tai.”
Kaut arī Moljēra luga “Dons Žuans” pieder pasaules klasikas stūrakmeņiem un visi atpazīst populārākos motīvus no Mocarta operas ar tādu pašu nosaukumu vai atceras melnā maskā tērptā Komandora/Saljeri ierašanos Miloša Formana oskarotajā filmā “Amadejs”, Latvijas Nacionālā teātra 107 gadus garajā vēsturē šī luga tiek iestudēta tikai otro reizi, un arī citos Latvijas teātros dons Žuans nav bijis biežs viesis. Tas vien rada intrigu un liek uzdot jautājumu par latviešu attiecībām ar brīvību un brīvdomību, jo dona Žuana atteikšanās no jebkādām sabiedriskā dzīvē brīvprātīgi un piespiedu kārtā uzliktām saistībām vienmēr ir bijusi valdzinoša visiem tiem, kas brīvību uzskata par augstāko vērtību.
Par iestudējuma radošo ieceri stāsta režisors Aleksandrs Morfovs: “Moljēra “Dons Žuans” no daudzām citām šī kultūrvaroņa interpretācijām man šķiet pati dziļākā, filozofiskākā un provokatīvākā versija. Mani šis varonis gluži subjektīvi fascinē, pateicoties savai spējai sasniegt galējo brīvību. Un jau gadiem nākas atbildēt uz vienu un to pašu jautājumu – ko dara cilvēks, kad kļūst brīvs? Kad tu apzinies, ka tev ir absolūta brīvība un nav neviena, ar kuru tajā dalīties… Ko tālāk?”
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Izrādes radošā komanda: režisors Aleksandrs Morfovs (Bulgārija), scenogrāfs Mārtiņš Vilkārsis, kostīmu māksliniece Jolanta Rimkute (Lietuva), horeogrāfe Inga Krasovska, oriģinālmūzikas autors Aleksandrs Tomass Matjussons, video mākslinieks -8, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, paukošanas pasniedzējs Valdis Kupčs.
Titullomā – Gundars Grasbergs, lomās – Ivars Kļavinskis, Madara Reijere, Anna Emanuela Vaice*, Ieva Aniņa, Uldis Siliņš, Mārtiņš Brūveris, Juris Lisners, Marija Bērziņa, Artis Drozdovs, Kaspars Aniņš, Marta Marija Gruzdova*. *LKA Dramatiskā teātra specialitātes 4. kursa studentes.
Izrādē piedalās arī dejotāju grupa – Dita Andersone, Edgars Brālītis, Arina Buboviča, Karīna Lapšina, Lauris Limbergs, Sabīne Neilande, Nauris Strautnieks, Rūdis Vilsons – un mūziķi – Jānis Pauls vai Tomass Ančs (čells), Indulis Cintiņš vai Gidons Grīnbergs (vijole), Arians Sevišķis (ģitāra un portugāļu ģitāra).
Biļetes “Biļešu paradīzes” kasēs un tīmekļvietnē. Pirmizrāde Nacionālā teātra Lielajā zālē 29. oktobrī. Tuvākās izrādes 30. oktobrī, 7., 19., 26. novembrī.
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