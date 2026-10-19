Mednieku apsūdz par automašīnas zagļa nošaušanu Ventspils novadā
Prokuratūra cēlusi apsūdzību kādam vīrietim par automašīnas zagļa nošaušanu Ventspils novadā.
Ņemot vērā, ka izmeklēšana nav pabeigta, prokuratūrā plašāku informāciju nesniedza, līdz ar to nav zināms, vai vīrietis tiek apsūdzēts pēc tām pašām Krimināllikuma normām, kādas rosināja piemērot Valsts policija.
Policija rosināja mednieku apsūdzēt par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei, un par šaujamieroča izmantošanas nosacījumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kurai atļauts nēsāt šaujamieroci, un ja tas izraisījis smagas sekas, šajā gadījumā - cilvēka nāvi.
VP iepriekš informēja, ka 2024. gada 23. jūnijā ap plkst. 3 Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Ventspils novada Vārves pagastā vairākos īpašumos notikušas zādzības.
Viens no īpašniekiem, būdams mednieks, paņēmis savu medību bisi un raidījis šāvienu zagļa virzienā, viņu savainojot. Sašautais zaglis tika nogādāts medicīnas iestādē, kur mira. Policijā par notikušo sāka kriminālprocesu un vīrietis tika aizturēts.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka zaglis ieradās īpašumā un, visticamāk, centās nozagt automašīnu, taču nespēja izbraukt no slēgtās teritorijas. Lai gan īpašnieks uzturējis versiju, ka rīkojies pašaizsardzības nolūkā, tomēr ekspertīzes liecināja, ka lode trāpījusi zaglim mugurpusē, gurnu apvidū. Tas liecina, ka vīrietis nebija vērsies tiešā uzbrukumā pret īpašnieku, bet gan bija pagriezies pret viņu ar muguru, iepriekš informēja policijā.