Latvijā atklāts kartelis apbedīšanas nozarē: uzņēmumiem piemērots sods
Foto: Zane Bitere/LETA
Konkurences padome konstatējusi karteli apbedīšanas nozarē.
Sabiedrība

Latvijā atklāts kartelis apbedīšanas nozarē: uzņēmumiem piemērots sods

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Jauns.lv/LETA

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Konkurences padome (KP) otrdien, 20. oktobrī, preses konferencē informēs par pieņemto lēmumu, ar kuru konstatēts kartelis apbedīšanas nozarē, informēja KP.

Latvijā atklāts kartelis apbedīšanas nozarē: uzņēm...

Par īstenoto konkurences tiesību pārkāpumu uzņēmumiem piemērots naudas sods kopumā vairāk nekā 47 000 eiro apmērā.

Preses konferencē piedalīsies KP priekšsēdētāja Ieva Šmite. Preses konference notiks otrdien, 20. oktobrī, plkst. 10 KP telpās Rīgā, Talejas ielā 1, 6. stāvā.

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