Šonedēļ un nākamnedēļ caurmērā gaidāms silts laiks.
Sabiedrība
Šodien 09:58
Šonedēļ un nākamnedēļ caurmērā gaidāms silts laiks
Šajā un nākamajā nedēļā vidējā gaisa temperatūra Latvijā būs vismaz trīs grādus augstāka par normu, liecina jaunākie dati no Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra (ECMWF).
Tuvākajās diennaktīs būs mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Naktī uz otrdienu gaisa temperatūra vietām vēl noslīdēs vienu vai divus grādus zem nulles, turpmākās naktis gaidāmas siltākas. Trešdien un ceturtdien gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11..+16 grādiem, pēc tam maksimālā temperatūra būs nedaudz zemāka.
Šīs nedēļas otrajā pusē un nākamnedēļ debesis biežāk būs apmākušās, palaikam gaidāms lietus. Vējš visbiežāk mēreni pūtīs no dienvidiem, dienvidaustrumiem.
Saskaņā ar ECMWF informāciju arī novembris Latvijā gaidāms siltāks nekā ierasts, bet nokrišņu daudzums tuvākajās nedēļās būs tuvu normai.