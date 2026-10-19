Piededzis ēdiens Rīgas dzīvoklī beidzas ar cietušo.
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Šodien 09:41
Piededzis ēdiens Rīgas dzīvoklī beidzas ar cietušo; Limbažu novadā uguns paņem kūti, traktoru un trīs vistas
Rīgā svētdienas vakarā, piedegot ēdienam, cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
VUGD saņēma izsaukumu uz Zebiekstes ielu, kur divpadsmitstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī bija piededzis ēdiens.
Degšana likvidēta pirms ugunsdzēsēju ierašanās. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš nodots mediķiem.
Savukārt aizvadītajā naktī saņemts izsaukums uz Limbažu novada Vidrižu pagastu, kur dega kūts 180 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā sadega trīs vistas un kūtī esošais traktors.
Notikuma vietā strādāja arī Inčukalna un Tūjas ugunsdzēsēji.