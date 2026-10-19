Traģiska avārija uz Kokneses šosejas: kravas auto nāvējoši notriec gājēju
Svētdien Latvijā reģistrēti 83 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 14 cilvēki, informēja Valsts policija.
Ogres novada Tīnūžu pagastā, uz Kokneses šosejas, kravas automašīnas "Volvo" vadītājs uzbraucis gājējam, kurš negadījumā gāja bojā. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Vakar deviņi cilvēki cietuši avārijās Rīgas reģionā, divi - Kurzemē, bet pa viemam - Vidzemē, Latgalē un Zemgalē. Četri no cietušajiem bija gājēji, divi - velosipēdisti, bet vēl divi - elektroskrejriteņu vadītāji.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi septiņus vadītājus, un visvairāk šādu pārkāpēju aizturēts Rīgas reģionā. Pieci aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 220 protokoli: Rīgas reģionā sodīti 54 autovadītāji, Vidzemē - 60, Latgalē - 44, Kurzemē - 38, bet Zemgalē - 24 transporta līdzekļu vadītāji. Trīs vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.
Kopumā policija vakar noformējusi 414 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.